‘왕사남’ 장항준 감독 “계산적인 시대…그래도 지키고 싶은 것들 있지 않나”

영화 ‘왕과 사는 남자’가 천만 관객 돌파를 눈앞에 두면서 장항준 감독이 기쁨과 감사의 마음을 전했다.
장 감독은 6일 배급사 쇼박스를 통한 서면 인터뷰에서 “한 번도 상상해 본 적이 없는 상황”이라며 “모든 게 조심스러워진다”고 소감을 밝혔다.
‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종 이홍위(박지훈)가 강원 영월의 유배지에서 인생의 마지막 시기를 보내는 이야기를 그렸다. 계유정난과 단종의 비극적 죽음이라는 큰 줄기는 역사의 기록에서 출발하지만, 영월 광천골 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 단종이 보내는 시간은 상당 부분 영화적 상상력으로 채워졌다.
장 감독은 작품의 호응에 대해 “기존에 나약하다는 이미지가 있었던 단종이 점차 성장하며 강단 있는 모습을 보이고, 한 인간으로 살아가려는 모습에 많은 분이 감동을 하신 게 아닐까 한다”고 말했다.
단종과 그의 마지막을 지킨 엄흥도의 관계를 통해 전하려 한 메시지도 설명했다. “아무리 살기가 팍팍하고 계산적으로 산다고 하더라도 마음속에 각자 지키고자 하는 것들이 있으리라 생각합니다. ‘나는 무엇일까’, ‘나의 의의는 무엇인가’, ‘내가 지켜야 할 최소한의 도덕적 마지노선은 어디인가’ 같은 질문을 한번 생각해 볼 수 있었으면 좋겠습니다.”
한국 사극 영화를 접하는 외국 관객들에게 전하고 싶은 가치로는 ‘의의(意義)’를 꼽았다. 장 감독은 “어느 순간부터 의의, 즉 자신의 이익을 넘어 옳은 일을 한다는 것에 대한 생각을 많이 잊지 않았느냐”며 “과거 사람들이 지키고자 했던 의의에 대해 생각해 보시면 좋겠다”고 했다.
장 감독은 차기작을 검토하는 한편, 집행위원장으로 올 9월 열리는 제천국제음악영화제를 준비할 예정이다.
