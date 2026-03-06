[속보] 李대통령 지지율 65%, 취임후 최고치…민주 46%·국힘 21%[한국갤럽]

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 임시 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령의 국정 지지율이 지난해 7월 기록한 취임 이후 최고치를 다시 찍었다는 여론조사 결과가 6일 나왔다.

한국갤럽이 지난 3∼5일 전국 만 18세 이상 1천1명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 직무수행에 관한 긍정 평가는 65%로 집계됐다.

이는 직전 조사보다 1%포인트(p) 오른 수치로, 지난해 7월 4일 기록했던 최고치와 동률이다.

‘잘못하고 있다’는 응답은 25%로 직전 조사보다 1%p 떨어졌다. ‘의견 유보’는 10%였다.

직무수행 긍정 평가 이유로는 ‘경제·민생’이 18%로 가장 많이 꼽혔다. ‘부동산 정책’(16%), ‘외교’(11%), ‘전반적으로 잘한다’(10%)가 뒤를 이었다.

부정 평가 이유는 ‘부동산 정책’·‘경제·민생’(이상 13%), ‘법을 마음대로 변경’(8%), ‘독재·독단’(7%) 순이었다.

정당 지지도는 더불어민주당 46%, 국민의힘이 21%를 각각 기록했다.

직전 조사 대비 민주당은 3%p 올랐고 국민의힘은 1%p 내렸다.

조국혁신당은 3%, 개혁신당 2%, 진보당과 기본소득당은 각 1%로 집계됐다. 무당층은 26%다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%, 접촉률은 44.7%, 응답률은 11.9%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

