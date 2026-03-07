‘전남·광주 통합의회 어디로’… 청사 위치 놓고 미묘한 신경전

전남·광주 행정통합 논의가 속도를 내는 가운데 통합특별시의 의회 청사를 어디에 둘 것인지가 새로운 쟁점으로 떠오르고 있다. 행정 주청사 위치와 맞물려 향후 권력 구조와 상징성에 영향을 미칠 수 있는 사안이어서 협의 과정에서 논쟁이 불가피할 것이라는 관측도 나온다.

전남·광주 통합특별법이 지난 5일 국무회의에서 의결되면서 행정통합 준비가 본격화된 가운데 광주시의회와 전남도의회는 통합 의회 설치와 운영을 논의하기 위한 협의체 구성을 추진하기로 했다.

양 의회는 협의체를 통해 통합 의회의 주소재지와 본회의 개최 장소, 상임위원회 구성 등 핵심 사안을 단계적으로 협의할 계획이다.

우선 양측은 현재 본회의장 시설 여건을 비교 검토해 통합 의회의 본회의 개최 장소를 정하기 위한 기초자료를 마련하기로 했다. 통합 의회 의원 정수에 맞춰 좌석 확충 등 시설 보완 가능성도 함께 검토 대상에 포함된다.

광주연구원과 전남연구원의 연구용역을 통해 상임위원회 구성 방안도 마련할 방침이다. 본회의장과 상임위원회 회의실, 의원실 등 통합 의회 청사 배치 계획 역시 함께 논의된다.

통합 의회 출범 초기 운영 절차에 대한 협의도 진행된다. 첫 임시회 소집권자를 사무처장으로 정하는 방안과 함께 최소한의 시설 투자로 회의를 개최할 장소를 검토하고, 의원 등록과 의장 후보 등록, 당선자 오리엔테이션 등 개원 절차에 대한 공통 기준을 마련하기로 했다.

또 의장 선출과 본회의 운영 절차를 담은 조례와 규칙 정비도 추진된다. 정책지원관 운영과 정책연구용역 지원 등 의정활동 지원 체계, 사무처 조직과 인력 운영 기준, 의원 월정수당과 업무추진비 등 예산 집행 기준도 비교 검토해 통합 기준을 마련할 계획이다.

본회의 생중계와 의정포털 운영, 기자단 출입 등 홍보·전산 시스템과 의사일정 수립, 안건 처리 절차 역시 통합 의회 출범에 맞춰 공통 기준으로 정비될 예정이다.

그러나 통합 의회 청사 위치를 둘러싼 미묘한 신경전도 이미 감지되고 있다. 전남도의회가 최근 추가경정예산안에 ‘의회 기존 청사 공간 재배치 시설공사’ 예산을 기존 본예산 7억원보다 8억원 늘린 15억원으로 편성하자 광주시의회가 민감하게 반응한 것이다.

광주시의회 관계자는 “통합 의회 청사를 어디로 할지 이제 협의를 시작하는 단계에서 예산부터 편성하는 것은 전남도의회를 통합 의회 청사로 사실상 염두에 둔 것 아니냐는 의심이 들 수 있다”고 말했다.

이에 대해 전남도의회 측은 “지난해부터 진행해 온 청사 사무동 증축에 따른 의회 사무처 공간 재배치를 위한 예산이 부족해 증액한 것”이라며 “통합 의회 출범을 고려해 당장 집행할지는 미지수로 불필요한 오해는 자제해 달라”고 해명했다.

지역 정치권에서는 행정 주청사가 어디에 자리하느냐에 따라 통합 의회 청사 위치도 영향을 받을 가능성이 크다는 전망이 나온다. 일각에서는 행정 주청사와 별도로 통합 의회 청사를 운영하는 방안도 거론되고 있다.

다만 행정과 의정 기능이 서로 다른 지역에 배치될 경우 정책 협의와 의사결정 과정에서 효율성이 떨어질 수 있다는 우려도 제기된다. 통합특별시 출범 과정에서 행정청사와 의회 청사 배치가 단순한 시설 문제가 아니라 권력 구조와 지역 균형의 상징적 문제로 확산될 가능성이 있다는 점에서 향후 협의 과정이 주목된다.

