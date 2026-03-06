현대차, 렌터카 상생 특별 프로모션 실시…쏠라티 2대 구매 시 각각 100만원 할인

전년도 구매 대수도 안 따져
현대자동차는 렌터카 업체를 대상으로 구매 혜택을 늘려주는 ‘렌터카 상생 특별 프로모션’을 실시한다고 6일 밝혔다.
렌터카 시장에서 중소 업체 비중이 늘어나고 있는 점을 고려해 할인 혜택 조건을 완화하고 할인 대상 차종∙금액을 확대하기로 했다. 렌터카에 특화된 금융 상품도 운영한다.
기존에는 차량 구매 직전 연도에 현대차를 12대 이상 구입했을 때만 할인 혜택을 제공했지만, 이번 프로모션을 이용하면 전년도 구매 대수와 관계 없이 할인받을 수 있다.
할인 혜택이 주어지는 차량도 기존의 △투싼 △싼타페 △코나 △아이오닉 5 △아이오닉 6 △쏘나타 △그랜저 △쏠라티 등 8종에 △스타리아와 제네시스 △G80 △GV70 △GV80을 추가했다.
할인 금액도 기존 50만원에서 1대당 최대 100만원으로 높였다.
현대차는 렌터카 업체가 투싼, 싼타페, 코나, 아이오닉 5, 아이오닉 6, 쏘나타, 그랜저, 스타리아 구매 시 차량 1개마다 10만원, 2~3개 동시 구매 시 30만원, 4~5대 동시 구매 시 40만원, 6대 이상 동시 구매 시 각각 50만원의 할인 혜택을 제공한다.
쏠라티는 1대 구매 시 20만원, 2대 이상 동시 구매 시 100만원의 할인 혜택이 주어진다. 제네시스(G80, GV70, GV80)는 1대 구매 시 20만원, 2~3대 동시 구매 시 40만원, 4~5대 동시 구매 시 60만원, 6대 이상 동시 구매 시 각각 100만원의 할인 혜택을 받는다.
현대차는 현대캐피탈과 공동으로 개발한 ‘현장 렌터카 특화 잔가 보장형 금융 상품’도 9일부터 운영한다. 할부 금리를 기존 대비 0.3∼0.8%포인트 인하하고, 아직 상환하지 못한 할부금 잔액은 계약 종료 시점에 △차량 반납 △유예금 일시 납부 상환 △대출 연장 등을 선택할 수 있게 했다. 차량 반납 시 신차가의 최대 61％까지 중고차 가격을 보장한다.
현대차 관계자는 “현대차는 앞으로도 렌터카 산업 전반과의 긴밀한 협력을 통해경쟁력 강화와 고객 서비스 향상을 지원할 것”이라고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지