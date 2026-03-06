현대차, 렌터카 상생 특별 프로모션 실시…쏠라티 2대 구매 시 각각 100만원 할인

현대자동차는 렌터카 업체를 대상으로 구매 혜택을 늘려주는 ‘렌터카 상생 특별 프로모션’을 실시한다고 6일 밝혔다.

렌터카 시장에서 중소 업체 비중이 늘어나고 있는 점을 고려해 할인 혜택 조건을 완화하고 할인 대상 차종∙금액을 확대하기로 했다. 렌터카에 특화된 금융 상품도 운영한다.

현대차, 렌터카 상생 특별 프로모션 실시

기존에는 차량 구매 직전 연도에 현대차를 12대 이상 구입했을 때만 할인 혜택을 제공했지만, 이번 프로모션을 이용하면 전년도 구매 대수와 관계 없이 할인받을 수 있다.

할인 혜택이 주어지는 차량도 기존의 △투싼 △싼타페 △코나 △아이오닉 5 △아이오닉 6 △쏘나타 △그랜저 △쏠라티 등 8종에 △스타리아와 제네시스 △G80 △GV70 △GV80을 추가했다.

할인 금액도 기존 50만원에서 1대당 최대 100만원으로 높였다.

현대차는 렌터카 업체가 투싼, 싼타페, 코나, 아이오닉 5, 아이오닉 6, 쏘나타, 그랜저, 스타리아 구매 시 차량 1개마다 10만원, 2~3개 동시 구매 시 30만원, 4~5대 동시 구매 시 40만원, 6대 이상 동시 구매 시 각각 50만원의 할인 혜택을 제공한다.

쏠라티는 1대 구매 시 20만원, 2대 이상 동시 구매 시 100만원의 할인 혜택이 주어진다. 제네시스(G80, GV70, GV80)는 1대 구매 시 20만원, 2~3대 동시 구매 시 40만원, 4~5대 동시 구매 시 60만원, 6대 이상 동시 구매 시 각각 100만원의 할인 혜택을 받는다.

현대차는 현대캐피탈과 공동으로 개발한 ‘현장 렌터카 특화 잔가 보장형 금융 상품’도 9일부터 운영한다. 할부 금리를 기존 대비 0.3∼0.8%포인트 인하하고, 아직 상환하지 못한 할부금 잔액은 계약 종료 시점에 △차량 반납 △유예금 일시 납부 상환 △대출 연장 등을 선택할 수 있게 했다. 차량 반납 시 신차가의 최대 61％까지 중고차 가격을 보장한다.

현대차 관계자는 “현대차는 앞으로도 렌터카 산업 전반과의 긴밀한 협력을 통해경쟁력 강화와 고객 서비스 향상을 지원할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지