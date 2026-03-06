[속보] 한은 “중동사태, 3월 유가 상승에 물가 상방 압박 커져”

김웅 한국은행 부총재보. 뉴시스(한국은행 제공)

김웅 한국은행 부총재보는 6일 “3월에는 중동 상황에 영향을 받아 국제 유가가 상승하면서 비용 측면에서의 물가 상방 압력이 커졌다”고 밝혔다.

김 부총재보는 이날 오전 한국은행에서 물가상황점검회의를 주재하고 최근 물가 흐름에 대해 이같이 평가했다. 다만 그는 “최근 농축산물 가격 오름세가 낮은 수준을 보이고 있고 정부의 물가안정 대책 등이 하방 요인으로 작용할 것으로 예상된다”고 설명했다.

향후 물가 경로에 대해서는 불확실성이 크다고 진단했다. 김 부총재보는 “향후 물가 흐름은 중동 상황 전개 양상에 대한 불확실성이 큰 가운데 국제유가 움직임에 크게 영향을 받을 것”이라며 “물가 상황을 면밀히 점검해 나가겠다”고 말했다.

2월 물가와 관련해서는 “여행 관련 개인 서비스 가격의 상승 폭이 일시적으로 커졌으나 석유류 가격이 하락하고 농축산물 가격 오름세도 둔화함에 따라 전월과 같은 2.0%를 나타냈다”고 말했다.

이어 “석유류는 전년의 높은 기저 효과와 원/달러 환율 하락 등으로 하락했으며, 농축수산물은 정부 할인지원, 주요 농산물 출하 확대 등으로 오름폭이 축소됐다”고 말했다.

국가데이터처는 지난달 소비자 물가지수가 118.40(2020년=100)으로 1년 전보다 2.0% 올랐다고 이날 발표했다. 전월과 같은 수치로 6개월 연속 2%대 상승률이다.

