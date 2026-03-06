고창 중부권에도 ‘농업근로자 기숙사’ 개관…권역별 인력지원 체계 구축

전북 고창군이 남부권에 이어 중부권에도 농업 근로자 기숙사를 개관해 권역별 농업 인력 지원 체계를 구축했다. 유휴시설을 활용해 조성된 이번 기숙사는 외국인 계절근로자들에게 안정적인 주거 환경을 제공하고 농가 인력난 해소를 위한 거점 시설로 운영된다.

6일 고창군에 따르면 전날 공음면 선동리 일원에서 심덕섭 군수와 조민규 고창군의회 의장을 비롯한 군의원, 농협 관계자 등이 참석한 가운데 ‘중부권 농업 근로자 기숙사 개관식’을 열었다.

​ 5일 전북 고창군 공음면 선동리에서 열린 ‘중부권 농업 근로자 기숙사 개관식’에서 심덕섭 고창군수(오른쪽 첫번째)와 조민규 고창군의회 의장을 비롯한 군의원, 농협 관계자 등이 박수로 개관을 축하하고 있다. 고창군 제공

중부권 농업 근로자 기숙사는 2024년 전국 최초로 건립된 남부권 농업 근로자 전용 기숙사에 이어 두 번째로 마련된 권역 거점시설이다. 군은 권역별 숙소를 중심으로 농업 인력 지원 체계를 구축해 농번기 인력난을 해소할 계획이다.

이번 기숙사는 총사업비 6억9500만원을 들여 조성됐다. 2024년 상반기 농촌 유휴시설 활용 지역 활성화 사업과 연계해 유휴 건물 1개 동을 리모델링한 뒤, 추가로 2억4500만원의 사업비를 확보해 총 3개 동 규모로 확장했다. 올해 2월 최종 리모델링을 마치고 운영 기반을 갖췄다.

특히, 장기간 활용되지 못했던 유휴시설을 재정비해 기존 구조와 경관을 살리면서도 현대적인 주거 기준에 맞게 개선해 근로자들에게 쾌적하고 안전한 생활환경을 제공했다. 방치 공간을 재생해 지역 경관 개선 효과까지 거두며 적은 예산으로 사업 규모를 확장한 ‘저비용·고효율’ 정책 모델로 평가받고 있다.

시설은 3개동으로 185㎡ 규모의 6개실(주1동)과 90㎡ 크기의 5개실(주2동), 132㎡ 1개실(주3동) 등으로 구성됐다. 주1동은 여성 근로자 숙소로 20여명이, 주2동은 남성 근로자 숙소로 10여명을 수용할 수 있다. 주3동에는 공동 취사장과 식당, 세탁실, 관리실 등 공용시설이 마련됐다.

총운영 인원은 30명 규모로, 지난 2월 24일 캄보디아 근로자 23명이 우선 입국해 현재 지역 농가의 일손을 돕고 있다. 향후 전원이 입소하면 공음·무장·아산 권역 농가에 안정적인 인력을 공급하는 중부권 거점 시설로 본격 운영될 예정이다.

이번 기숙사는 마을 내 유휴시설을 주민과 협력해 재정비했다는 점에서도 의미가 크다. 기숙사를 외곽에 별도로 조성하는 대신 지역 공동체 안에 배치해 농가와 근로자, 마을 주민이 함께 혜택을 공유하는 상생형 모델로 운영된다.

한편, 고창군의 외국인 계절근로자 규모는 크게 늘고 있다. 2022년 280명 수준이던 근로자는 올해 상반기 3000명 입국이 확정돼 이달 초부터 차례대로 입국하고 있으며, 하반기에도 400여 명이 추가로 들어올 예정이어서 총 3400명 규모로 확대될 전망이다. 이는 4년 만에 10배 이상 증가한 규모로 전국 최대 수준으로 평가된다.

심덕섭 고창군수는 “고창의 농업은 사람으로 지탱된다”며 “근로자와 농업인이 함께 웃는 지속 가능한 농촌을 만들기 위해 권역별 기숙사 확충과 체계적인 인력 정책을 지속적으로 추진할 계획”이라고 말했다.

