전지현·필릭스 '한불 수교 140주년' 의미 알린다…명예 홍보대사 위촉

올해 한국과 프랑스가 수교 140주년을 맞은 가운데, 배우 전지현과 그룹 스트레이 키즈(STRAY KIDS) 필릭스가 명예 홍보대사로 선정돼 한국의 문화를 알린다.

주한 프랑스대사관은 지난 5일 서울 서대문구 김중업관에서 기자간담회를 개최하고 한불 수교 140주년을 맞아 다양한 기획프로그램을 선보인다고 밝혔다.

한불 수교 140주년 명예 홍보대사로는 배우 전지현과 스트레이 키즈 멤버 필릭스가 위촉됐으며, 이들은 다양한 문화 행사에 참석해 한불 수교 140주년의 의미를 널리 알릴 예정이다.

주한프랑스대사관의 피에르 모르코스 문화협력참사관은 "오늘날 한국의 문화적 역동성을 대표하는 두 분"이라며 "우리 문화의 범위가 얼마나 넓은지 잘 보여줄 것"이라고 기대했다.

한국과 프랑스의 공식 외교 관계는 1886년 조불수호통상조약으로 시작됐으며, 이를 기념해 주한프랑스대사관은 조약 체결일인 오는 6월 4일 덕수궁에서 140주년 기념 공식 행사를 진행한다.

첫 행사는 오는 7일 부천아트센터에서 열리는 개막공연으로, 2018년 어린이·청소년 대상 국제 쇼팽 콩쿠르에서 대상을 차지했던 17세 피아니스트 아리엘 베크가 부천 필하모닉과 프랑스 출신 아드리앵 페뤼숑 상임 지휘자의 지휘 하에 공연을 펼친다.

오는 4월 9일부터 7월 19일까지는 주한프랑스대사관에서 남관, 박서보, 이우환, 방혜자, 이배 등 프랑스에서 거주하며 활동한 한국 근현대 미술가들의 작품을 선보이는 '프랑스의 한국 작가들-필립 티로 컬렉션'를 개최한다.

6월 초에는 퐁피두센터의 근현대 미술 상설 컬렉션을 기반으로 한 퐁피두센터 한화를 개관하고 서울 여의도 63스퀘어에 개관해 국민의 문화 향유 기회를 확장한다.

하반기에는 8~9월 한국국제아트페어인 '프리즈 서울' 일환으로 이배와 장미셸 오토니엘 두 작가의 특별 전시도 진행된다.

