서울교육청, 종로 떠나 용산에 새 둥지… 신청사 테마는 마을결합·스마트·친환경

서울시교육청이 45년간 사용해 온 현 종로 청사를 떠나 용산구 신(新)청사에 새 둥지를 튼다.

서울교육청은 6일 용산구 후암동 신청사 이전 계획을 밝혔다. 13일부터 약 일주일간 실·국별로 순차 이전할 계획이다.

​ 사진=서울시교육청 제공

서울교육청은 1981년부터 현 청사를 사용했으며, 노후화와 공간 협소 등 문제 해소를 위해 2017년 청사 이전 계획을 수립했다. 이후 2022년 1월 착공한 끝에 지난해 12월 준공됐다. 기존 청사는 리모델링을 거쳐 중부교육지원청이 입주하거나 AI 교육장으로 활용될 예정이다.

옛 수도여고 부지에 조성된 신청사는 지하 3층, 지상 6층 규모로, 지상 2층의 어린이집 건물도 별도로 마련됐다. 대지면적 1만3214㎡, 연면적 3만9937㎡로, 총 사업비 1767억원이 투입됐다.

저층부에는 민원실과 라운지, 교육정책 홍보·전시 공간, 북카페, 서울교육역사공간, 아기 쉼터를 배치했다. 신청사의 핵심 주제가 ‘개방과 소통의 광장’인 만큼 시민 누구나 이용할 수 있도록 구성했다는 설명이다.

중·상층부에는 ‘스마트 오피스’ 개념의 업무 공간으로 꾸몄다. 과장 이하 직원들은 예약 시스템을 통해 자율적으로 좌석과 회의실을 사용할 수 있고, 중앙 서버에 PC 환경을 가상화하고 네트워크로 접속해 사용하는 ‘클라우드 가상화 PC’를 모든 직무 공간으로 확대했다.

특히 신청사는 자연 친화적 요소도 곳곳에 배치했다. 계절에 따라 건물 방위별 일사량을 조절하는 차양시설과 실내 깊숙한 곳까지 자연광을 유도하는 광선반·광덕트를 활용하는 한편, 냉난방 등 설비에서 신·재생 에너지 시설을 도입했다.

정근식 서울시 교육감은 “신청사 이전은 단순한 공간 이동이 아니라, 서울교육 행정 운영체계를 미래형으로 전환하는 출발점”이라며 “70년 역사의 서울교육이 신청사 이전을 계기로 정책은 더 빠르게, 지원은 더 촘촘하게, 소통은 더 가까이 다가가도록 거듭나겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지