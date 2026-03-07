무료 공연 티켓마저 “15만원에 팝니다”…BTS 공연 앞두고 암표 기승

그룹 ‘방탄소년단(BTS)’의 대규모 복귀 공연을 앞두고 정가의 수배에 달하는 암표 거래가 기승을 부리고 있다. 무료 공연 티켓은 15만원의 웃돈이 붙었고, 유료 공연 티켓 가격은 90만원대까지 치솟았다.

방탄소년단은 오는 21일 서울 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)’ 무대를 개최한다. 팬들을 위해 전석 무료로 진행되는 이번 공연 티켓은 예매 시작 직후 일찌감치 동이 났다. 하지만 소셜미디어(SNS)상에는 무료인 해당 티켓을 12만~15만 원에 판매하겠다는 암표 거래 글이 버젓이 올라오고 있다.

다음 달 9일부터 12일까지 고양시에서 열리는 유료 공연의 암표 가격은 훨씬 더 심각하다. 정가 19만8000원~26만4000원인 이 공연 티켓은 현재 온라인상에서 80만~90만원 선에서 거래가 시도되고 있다.

정부가 단속 강화에 나섰지만, 중고 거래 플랫폼과 소셜미디어에는 여전히 프리미엄이 붙은 불법 거래 게시글이 쏟아지고 있는 상황이다.

암표 거래 방식도 다양해지고 있다. 티켓 양도 거래뿐 아니라 판매자의 표를 취소한 뒤 재빨리 취소 표를 확보하는 방식인 '아옮'(아이디 옮기기), 공연 입장 팔찌를 넘겨주는 ‘팔옮’(팔찌 옮기기) 등 현장 본인 확인을 피하려는 다양한 편법 거래 방식도 온라인상에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 거래 글에는 ‘아옮, 팔옮 업체를 구해오셔야 한다’는 문구도 함께 게시되기도 한다.

6월 12~13일 부산 공연을 앞두고는 숙박비도 들썩이고 있다. 지난달 공정거래위원회와 한국소비자원이 방탄소년단 공연 기간 부산지역 숙소 135곳의 숙박요금 실태 조사 결과 평상시 10만원이던 요금이 75만원로 오르는 등 평균 2.4배 상승한 것으로 나타났다.

정부는 이번 BTS 공연을 암표 근절 정책의 시험대로 보고 대응에 나섰다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 5일 ‘공연·스포츠 암표 방지 민관협의체 발대식’에서 암표 근절을 위해 플랫폼들의 적극적인 역할을 강조하며 “BTS 공연은 암표 대응의 중요한 시험대가 될 것”이라고 말했다.

이어 “BTS 공연 등의 암표를 구매하더라도 암표 거래적발 시 예매취소가 될 수 있고, 현장 본인확인 등으로 인해 실질적 양도·양수가 불가능해 사기 피해 등으로 이어질 수 있다는 점을 알리고 협조를 구해야 한다”고 당부했다.

