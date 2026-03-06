[속보] 이 대통령 “기름값 담합은 대국민 중대범죄…대가 곧 알게 될 것”

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 임시 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 6일 정유업계의 기름값 담합 가능성과 관련해 “담합 가격조작은 대국민 중대범죄다. 그 대가가 얼마나 큰 지 곧 알게 될 것”이라며 강경 대응 방침을 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 자신의 X(옛 트위터) 계정에 “일부 기업들이 범법행위로 큰 돈을 벌며 국민들에게 고통을 가하고도 정부 관리, 정치권과 유착하여 무마하던 야만의 시대가 이제 끝났다는 사실을 아직 잘 모르는 것 같다”며 이같이 말했다.

휘발유 가격 폭등 상황을 다룬 기사를 공유한 이 대통령은 “불법을 자행하며 국민경제 질서를 어지럽히는 악덕기업들에게 콩 심은데 콩 나고 팥 심은데 팥 난다는 평범한 진리를 깨우치게 하겠다”고 말했다.

또 “합법적 수단을 총 동원해 경제영역에서도 비정상의 정상화를 반드시 이뤄낼 것”이라고 덧붙였다.

미국의 이란 공격으로 중동 정세 불안이 커지며 국제유가 급등 우려가 높아지는 상황에서 시장 교란 행위에 대해 엄정 대응하겠다는 의지를 재차 강조한 것으로 풀이된다.

정부도 석유류 가격 단속에 나섰다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 국회에서 열린 당정 협의회에서 “오늘부터 정부합동반이 주유소를 직접 방문해 폭리를 취하는 곳을 점검한다”며 “폭리 행위와 매점매석 행위 등 여러 상황을 포함해 모니터링하고 있다”고 밝혔다.

구 부총리는 “무관용 원칙으로 최대한 조치해 국가적 위기 상황을 악용하는 데 대해 절대 용납하지 않겠다는 각오”라며 “유종별, 지역별 최고가격 지정까지 검토에 들어갔다”고 설명했다.

또 “폭리를 취하는 문제에 대해서는 공정거래위원회까지 포함해 대응하고 있다”며 “단기간 급등한 석유 가격이 곧 정상화할 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

