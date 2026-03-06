美국방 "탄약 부족하지 않다…필요한만큼 작전 지속 가능"

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 5일(현지시간) 대(對)이란 군사공격 '장대한 분노'(Epic Fury) 작전과 관련, 탄약 비축량 부족 우려를 부인하며 지속적인 공격 수행 의지를 밝혔다.

헤그세스 장관은 이날 플로리다주 탬파의 미 중부사령부 본부가 있는 맥딜 공군기지에서 진행한 기자회견에서 "우리는 탄약이 부족하지 않다. 방어 및 공격 무기 비축량은 우리가 필요한 만큼 작전을 지속할 수 있게 한다"고 말했다.

피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 4일(현지시간) 워싱턴 펜타곤 브리핑룸에서 열린 기자회견에서 대이란 군사작전 전황에 대해 발표하고 있다. AP연합뉴스

그는 또 "이란은 우리가 이 작전을 지속할 수 없을 거라고 기대한다. 이는 이란 혁명수비대(IRGC)의 정말 심각한 오산"이라며 "미국의 의지는 결코 약하지 않다"고 밝혔다.

헤그세스 장관은 "우리의 탄약은 가득 차 있으며, 우리 의지는 철통같다"며 "이는 미국이 이 목표들을 달성하는 데 시간이 걸리더라도 우리 시간표는 우리만이 통제한다는 의미"라고 강조했다.

회견에 함께한 브래드 쿠퍼 중부사령관은 "이란의 전투력이 약화하는 동안 미국의 저력은 강화되고 있으며, 우리의 공중 우세는 압도적인 힘으로 이란의 중추를 타격할 수 있게 한다"고 밝혔다.

쿠퍼 사령관은 지난 72시간 동안 미군 폭격기가 이란 전역에서 200개에 달하는 목표물을 타격했으며, 이 가운데에는 이란 영토 깊숙한 곳의 시설도 포함됐다고 말했다.

또 불과 1시간 전에는 미군 폭격기 2대가 지하 깊숙이 매설된 탄도미사일 발사대를 겨냥해 수십발의 2천파운드급 관통탄을 투하했다고 밝혔다.

아울러 이란의 우주사령부에 해당하는 기관도 타격해 추후 미국 국민들을 위협할 수 있는 능력을 약화시켰다고 설명했다.

쿠퍼 사령관은 "지난 24시간 동안 상황을 살펴보면, 작전 시작 시점과 비교해 이란의 탄도 미사일 공격은 첫날 대비 90% 감소했으며 드론 공격은 첫날 대비 83% 감소했다"고 말했다.

또 미국이 격침한 이란 함정은 현재까지 30척 이상이라고 밝혔다. 미군이 이날 이란의 드론 운반함도 타격했으며 해당 함정은 2차 세계대전 시절의 항공모함 규모에 해당한다고 그는 설명했다.

쿠퍼 사령관은 "트럼프 대통령은 이란의 탄도미사일 산업 기반을 무력화하라는 추가 임무를 부여했다"며 "우리는 단순히 이란의 보유 무기만을 타격하는 것이 아니라, 재건 능력을 파괴하고 있다"고 말했다.

이어 "작전의 다음 단계로 전환함에 따라, 우리는 이란의 미래 미사일 생산 능력을 체계적으로 해체할 것"이라며 이 작업에는 시간이 다소 소요되겠지만, 미군은 이를 충분히 수행할 능력이 있다고 설명했다.

한편, 헤그세스 장관은 트럼프 대통령이 미·이스라엘군의 폭격으로 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자 후계 구도에 개입 의사를 밝힌 것과 관련, 군사 작전 목표 확대 가능성에 대해 "우리 목표에 확대는 없다"고 말했다.

이는 기존에 설정한 이란의 미사일 산업 파괴와 해군 무력화, 핵 보유 차단 등의 군사 목표에 우선 집중하겠다는 뜻으로 풀이된다.

미국의 군사작전으로 중동 지역 난민이 대거 미국에 유입될 가능성에 대비한 대책이 있는지에 대해선 "해당 지역에는 필요시 그런 지원을 제공할 역량을 가진 국가들이 다수 존재한다"며 "우리가 계획 중인 사안이 아니다"라고 선을 그었다.

<연합>

