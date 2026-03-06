“하루에 100원씩 올라요, 말이 됩니까” 시차없이 뛴 유가… 이재명 대통령 “제재 검토하라” [수민이가 화났어요]

중동 사태로 국제 유가가 출렁이자 국내 주유소 휘발유 가격이 단숨에 1800원을 돌파했다. “오늘이 제일 싸다”는 심리에 수요가 몰렸고, 이를 틈타 일부 주유소가 선제적으로 가격을 올린 탓이다. ‘이상 급등’에 정부는 가격 통제 검토 등 즉각 대응에 나섰다.

5일 서울 서초구 경부고속도로 만남의광장 주유소에서 시민들이 주유를 하고 있다. 유희태 기자

5일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오후 7시 기준 전국 평균 휘발유 가격은 전날보다 L당 63.0원 오른 1840.5원으로 집계됐다.

전국 평균 휘발유 가격이 1800원을 넘어선 건 2022년 8월 12일(1805.9원) 이후 약 3년 7개월 만이다. 경유 가격은 더 가파르게 상승하고 있다.

전국 평균 경유 가격은 하루 만에 111.0원 오른 1839.8원을 기록했다.

5일 서울의 한 주유소에 유류 가격이 표시돼 있다. 중동 상황에 따른 국제유가 변동성이 높아진 가운데 국내 주유소 휘발유·경유 전국 평균 가격이 나란히 리터(L)당 1800원을 돌파했다. 뉴스1

경유 가격이 1800원을 넘어선 것은 2022년 12월 12일(1807.4원) 이후 약 3년 3개월 만이다.

전국에서 유류값이 가장 높은 서울 지역의 경우 휘발유와 경유 가격 모두 1900원을 바라보고 있다.

서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 48.6원 오른 1891.1원을 기록했다. 경유 평균 가격은 93.5원 오른 1897.6원이었다.

최근 국내 유가 상승은 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 국제유가 변동성이 확대된 데 따른 영향으로 풀이된다.

공급 차질 우려가 커지면서 국제 원유 가격이 상승세를 보이고 있다. 이에 따라 국내 석유제품 가격에도 상승 압력이 가해지고 있다.

통상 국제유가 변동은 약 2∼3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영되지만, 이번에는 시차 없이 국내 기름값이 치솟는 양상이다.

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 임시 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

이재명 대통령은 이날 청와대에서 주재한 임시 국무회의에서 “아직 객관적으로 심각한 차질이 벌어진 것도 아닌데 갑자기 폭등했다. 아침 점심 저녁 가격이 다 다르고, 리터당 200원 가까이 올린 곳도 있다고 들었다”며 제재 방안을 주문했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 일부 석유류 가격의 과도한 인상이 포착됐다면서 “정부는 최고가격 지정 등을 포함해 가능한 모든 행정조치를 활용해 철저히 대응하겠다”고 밝혔다.

산업부는 석유관리원·경찰청·지방정부 등과 협력해 오는 6일부터 불법 석유유통 위험군 주유소를 대상으로 월 2000회 이상 특별기획검사를 실시할 예정이다.

