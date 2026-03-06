조현, UAE외교장관과 통화… “귀국 전세기 이착륙 지원” 요청

조현 외교부 장관이 5일 아랍에미리트(UAE)에 한국인 귀국 지원을 요청했다고 외교부가 밝혔다.

외교부에 따르면 조 장관은 이날 밤 압둘라 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 부총리 겸 외교장관과 전화통화를 갖고 우리 국민의 신속하고 안전한 귀국을 위해 전세기 이착륙을 포함한 UAE정부의 각별한 관심과 지원을 요청했다.

조현 외교부 장관이 5일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 중동 상황 관련 대응 현황 및 계획 관련 부처보고를 하고 있다. 연합

최근 중동 정세가 악화하면서 UAE 등 일부 지역의 영공이 폐쇄된 탓에 여행객들의 발길도 묶였다. 현재 UAE에 단기 체류 중인 한국인은 3000여명인 것으로 전해졌다.

압둘라 장관은 최근 이란 공격으로 UAE를 포함한 걸프협력이사회(GCC·아라비아반도 6개국으로 구성) 회원국 내 공항 등 각종 민간 시설에 큰 피해를 봤다며 우리 측 관심과 지지를 요청했다. 조 장관은 UAE를 비롯한 GCC 국가들의 민간인 사상자와 민간 시설 피해에 대해 깊은 우려와 함께 위로와 연대를 표했다.

조 장관은 “현 중동 상황이 조속히 해결되기를 바란다”라고 말했다.

