김주하, 전 남편 가정폭력 고백…"아들, 아빠라고 절대 안 불러"

방송인 김주하가 전 남편의 가정폭력으로 아들이 입은 상처에 대해 언급했다.

5일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에는 '드디어 만났다. 김주하가 오은영에게 고마워하는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 오은영이 김주하와 만나 진솔하게 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

오은영은 김주하 아들에 대해 "어릴 때 겪은 상처는 많이 회복된 것 같냐"며 안부를 물었다.

김주하는 "예전보다는 많이 좋아졌다. 나랑은 끝나도 애들 아빠니까 애들하고는 끝났다고 생각하지 않는다"며 "아이가 '(아빠가) 엄마한테 그랬으니까 나빠'라고 생각하지 않고 '(아빠가) 나한테 이랬다'고 본인이 당한 걸 기억하더라"고 했다.

오은영은 "그게 더 큰 상처다. 아들이 어릴 때 너무 많이 힘들어하지 않았냐"고 말하며 안타까움을 표했다.

김주하는 "아들이 그 사람 보다 키가 커진 후부터는 자신감이 생겼다. 그전에는 자기가 계속 맞을 거라는 생각에 두려워했다"며 "장롱에 들어가서 1시간씩 안 나오고는 했다"고 회상했다.

오은영은 "부모가 물리적인 힘에 의한 공포를 아이한테 경험시키면 이루 말할 수 없는 나쁜 영향을 준다"며 "공격당할 거라고 생각했다가 체격도 좋아지고 키도 커지면서 그 정도의 두려움에서는 벗어난 거 같다"고 했다.

김주하는 "아들이 어릴 때 아빠를 핸드폰에 '주먹 배신자'라고 저장했다. 아빠에 대한 상징적인 단어가 아니었을까"라고 했다.

오은영은 "이혼 과정에 들어가면서 아들이 아빠랑 분리돼서 지내면서 안전하다고 느끼고 많이 편안해하고 좋아졌다"고 전했다.

김주하는 전 남편에 대해 "난 엑스라고 표현하는데 아들은 아빠라고는 절대 안 하고, 이름을 이야기한다"고 고민을 말했다.

김주하는 2004년 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 전남편의 외도와 폭행 등으로 불화를 겪다 2013년 이혼 소송을 제기했다. 2년 7개월에 걸친 소송을 진행한 끝에 2016년 이혼이 확정됐고, 대법원은 김주하에게 전남편에게 10억2100만원을 재산분할하라는 판결을 내렸다. 이 과정에서 전남편은 상해 혐의로 징역 8개월, 집행유예 2년을 선고받았다.

<뉴시스>

