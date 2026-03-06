체코전 대승으로 ‘첫 경기 징크스’ 떨쳐낸 류지현 감독 “위트컴과 존스 덕분에 우타 부족 해결” [도쿄 in SEGYE]

[도쿄=남정훈 기자] “위트컴과 존스 덕분에 우타 부족의 어려움을 해소했다”

한국 야구 대표팀의 류지현 감독이 한국계 외인으로 이번 월드베이스볼클래식(WBC)에서 태극마크를 단 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)과 저마이 존스(디트로이트 타이거스)의 활약에 만족감을 드러냈다.

5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 1차전 한국과 체코의 경기에서 11-4로 승리한 한국 류지현 감독이 박수를 치고 있다. 연합뉴스

한국은 5일 일본 도쿄도 분쿄구 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 본선 1라운드 조별리그 C조 1차전 체코와의 경기에서 문보경(LG)의 선제 결승 만루홈런과 위트컴의 연타석 홈런, 존스의 쐐기 솔로포 등 홈런포 4방을 앞세워 11-4 대승을 거뒀다.

한국은 2013년과 2017년, 2023년 WBC에서는 첫 경기에서 모두 패하며 본선 1라운드의 문턱을 넘어서지 못했다. 세 대회의 본선 1라운드가 열린 타이중과 고척돔, 도쿄돔 뒤에 ‘참사’라는 수식어가 따라붙을 만큼 충격이 컸다.

5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 대한민국과 체코의 경기. 1회말 1사 만루 문보경이 만루 홈런을 치고 타구방향을 바라보고 있다. 연합뉴스

5일 오후 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식 C조 1차전 대한민국과 체코의 경기. 대한민국의 1회말 공격 1사 만루상황때 문보경이 만루홈런을 친 뒤 기쁨을 나누고 있다. 뉴스1

앞선 세 번의 WBC에서 첫 경기 패배는 곧 탈락으로 연결됐던 과거 때문에 부담감 속에 첫 경기를 치른 류지현 감독은 이날 대승으로 한결 가벼운 마음으로 남은 세 경기를 운영할 수 있게 됐다.

경기 뒤 공식 기자회견에 참석한 류지현 감독은 “첫 경기는 상대를 떠나 긴장감이 있어서 쉽지 않다”며 “다행히 1회 만루 홈런이 나와 조금 더 편안하게 할 수 있었다”고 소감을 밝혔다. 이날 5번타자 1루수로 선발 출장한 문보경은 1회 1사 만루에서 도쿄돔 중앙 담장을 넘기는 만루포로 기선 제압에 결정적인 역할을 해냈다. 한국이 WBC 첫 경기에서 승리한 건 2009년 이후 17년 만이다. 2006년과 2009년엔 조별리그 첫 경기에서 승리한 뒤 4강, 준우승의 호성적을 거둔만큼, 이번 대회에서도 그 기세가 이어질 것으로 보인다.

5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 대한민국과 체코의 경기. 3회말 1사 한국 위트컴이 좌월 솔로 홈런을 치고 그라운드를 돌며 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 1차전 한국과 체코의 경기. 8회말 2사 한국 저마이 존스가 솔로 홈런을 친 뒤 자축하고 있다. 연합뉴스

류지현 감독은 “오키나와 훈련과 연습경기에 이어 오사카 평가전, 도쿄로 이어지는 공격력의 흐름이 좋게 흘러가고 있다”며 “투수 운영은 정우주(한화 이글스)가 2이닝 정도 끌어주기를 바란 것 외에는 전체적으로 계획대로 됐다”고 자평했다.

류 감독은 이날 연타석 홈런을 친 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스), 저마이 존스(디트로이트 타이거스) 등 우타자들의 활약에 크게 기꺼워했다. 그는 “제가 2023년부터 대표팀 수석코치를 하면서 오른손 타자 부족에 어려움을 느꼈다”며 “그런 고민 속에 보강한 선수들이 위트컴과 존스”라고 설명했다. 이어 “예전에는 우리 대표팀이 좌타 일변도여서 상대가 투수 운영을 쉽게 할 수 있었을 것”이라며 “지금은 좀 더 고민하며 들어와야 할 것”이라고 덧붙였다.

한국의 자타공인 C조 최강이자 ‘디펜딩 챔피언’ 일본과 7일에 맞대결을 펼친다. 일본전 선발투수 등에 대해선 말을 아낀 류 감독은 “일본의 선발이 누구인지 알려주면 저도 말씀드리겠다”며 농담을 던진 뒤 “우리는 하루 시간이 있기 때문에 바로 결정할 문제는 아니다. 돌아가서 여러 부분을 생각하고 전략도 세우겠다”고 했다. 이어 “오늘 문보경이 몸에 공을 맞았고, 김주원(NC)은 타구에 맞아서 몸 상태를 살피면서 내일 휴식일에 재정비하겠다”며 “좋은 흐름을 이어가면서 모레 일본전을 준비하겠다”고 다짐했다.

