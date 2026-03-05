HMM 노조 “교섭 전 정관 변경 안 돼”…부산 이전 갈등 확산하나

정부의 해운사 부산 이전 추진 기조 속에서 HMM 노사 갈등이 이어지고 있다. 회사는 정부 정책에 따라 본사 이전 검토 가능성을 거론하고 있지만, 노조는 “강제 이전은 받아들일 수 없다”는 입장을 유지하고 있다.

HMM 컨테이너선. HMM 제공

5일 업계에 따르면 HMM 노사는 이날 오후 2시 11차 교섭을 진행했지만 본사 부산 이전 문제를 두고 이견을 좁히지 못했다. 노조는 노사 교섭이 마무리되기 전까지 이달 말 주주총회에서 정관 변경 안건을 처리하지 않겠다는 확답을 요구한 것으로 알려졌다.

HMM 노조 관계자는 본지와 통화에서 “노사 교섭 완료 전까지 주총에서 정관 변경을 위한 안건을 처리하지 않겠다는 확답을 달라고 했지만 사측은 추가 검토가 필요하다며 다음 주 초까지 입장을 밝히겠다고 했다”고 말했다. 노조는 회사의 경쟁력 강화와 지역 균형발전 취지에는 일정 부분 공감하지만, 졸속 추진으로 직원들의 고용 안정과 생활 기반이 흔들릴 수 있다고 주장한다.

이런 가운데 이달 말 정기 주주총회에서 사외이사 선임 이후 정관 개정 절차가 추진될 가능성에 관심이 쏠린다. 다만 해운업계에서는 정부의 HMM 본사 이전 추진에 대해 산업 구조와 맞지 않는다는 지적도 나온다.

해운업계 관계자는 “해운업은 특정 항만을 중심으로 운영되는 구조가 아니라 전 세계 항만을 연결하는 네트워크 산업”이라며 “HMM의 경우 매출의 80% 이상이 해외에서 발생하고 부산 신항 물동량 비중도 크지 않은 만큼 본사를 항만 인근으로 옮기는 것이 반드시 경쟁력 강화로 이어진다고 보기는 어렵다”고 말했다. 그는 이어 “해운사는 영업과 금융, 네트워크 관리 기능이 중요한 만큼 글로벌 비즈니스 인프라가 있는 도심에서 본사를 운영하는 경우가 많다”고 부연했다.

앞서 한국해운협회는 지난 10일 회원사 전체를 대상으로 ‘본사 부산 이전 의향서’를 보내고 의견을 수렴했다. 그러나 대부분 회원사들이 별다른 입장 표명을 하지 않은 것으로 전해졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지