안타 4개 맞으면 어때 병살타 2개 끌어냈는데! 소형준 3이닝 42구 만에 무실점 삭제시키며 체코전 선발 중책 임무 완수 [도쿄 in SEGYE]

[도쿄=남정훈 기자] 17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 본선 1라운드 통과를 위한 첫 관문이었던 체코전 선발 중책을 맡은 소형준(KT)이 3이닝을 42구로 깔끔히 삭제했다.

5일 일본 도코돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 1차전 한국과 체코의 경기. 1회초 한국 선발 투수 소형준이 역투 준비를 하고 있다. 연합뉴스

소형준은 5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 조별리그 첫 경기에서 선발 등판해 3이닝 동안 42구로 무실점 피칭을 선보였다.

피안타가 4개로 적지 않았지만, 투심과 커터 등 변형 패스트볼을 주무기로 삼는 투수답게 특유의 땅볼 유도 능력을 발휘해 병살타 2개를 유도해 위기를 넘겼다. 1회 1사 1루에서 테란 바브라를 2루 땅볼로 유도했고, 김혜성이 1루 주자를 터치한 뒤 1루로 송구해 병살타를 만들어냈다.

5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 대한민국과 체코의 경기. 한국 선발 투수 소형준이 3이닝을 무실점으로 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 연합뉴스

2회가 위기였다. 1사 후 우전 안타와 볼넷으로 1,2루 위기에 몰렸고, 삼진을 뺏어낸 뒤 투수 앞 번트안타를 허용해 2사 만루에 몰렸다. 그러나 프레이다를 외야 뜬공으로 잡아내며 실점을 막았다. 3회에도 1사 1루에서 유격수 땅볼을 유도해 다시 한 번 병살타로 처리했다.

이날 경기 전 류지현 감독은 “소형준은 50구 이내로 끝냅니다”라고 예고한 바 있다. 선수 보호를 위해 WBC에서는 라운드마다 투구수 제한이 있다. 본선 1라운드는 최대 65구만 던질 수 있고, 50구 이상을 던질 경우 나흘의 휴식시간이 필요하다. 이 때문에 류지현 감독은 9일 호주전에서 소형준을 활용하기 위해 50구 이내로 끝내겠다는 계획을 잡았다.

5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 대한민국과 체코의 경기. 3회말 1사 한국 위트컴이 좌월 솔로 홈런을 치고 그라운드를 돌며 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

5일 오후 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식 C조 1차전 대한민국과 체코의 경기. 대한민국의 1회말 공격 1사 만루상황때 문보경이 만루홈런을 친 뒤 기쁨을 나누고 있다. 뉴스1

이런 류 감독의 계획에 부응하며 소형준은 3이닝을 42구만에 처리하며 제 역할을 충분히 한 뒤 마운드를 투수진 최고참 노경은에게 넘겼다.

당초 류 감독은 소형준 뒤에 정우주를 붙일 계획이었지만, 타선에서 1회 문보경의 만루홈런, 3회 셰이 위트컴의 솔로포 등 홈런포 두 방을 터뜨리며 6-0까지 달아나자 정우주를 아끼는 쪽으로 투수진 운영을 바꾼 것으로 분석된다.

노경은이 4회 마운드에 올라 안타 2개를 맞았으나 끝내 무실점으로 막아내며 위기를 탈출했고, 류지현 감독은 5회에 정우주를 올렸다.

