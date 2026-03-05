쓰러져 있던 모녀 구한 해경·공무원 부부…병원비까지 지원

목포해양경찰서 소속 해양경찰관이 복지 사각지대에 놓여 생명이 위태롭던 모녀를 구조한 사실이 뒤늦게 알려지며 지역사회에 훈훈한 감동을 전하고 있다.

5일 목포해경 등에 따르면 목포해양경찰서 이종선(60) 예방지도계장은 아내인 목포중앙초등학교 조리공무원 윤옥희(59) 씨와 함께 지난달 18일 설 연휴 기간 고향인 함평군을 다녀오던 중 평소와 달리 인기척이 없는 이웃집을 수상히 여겨 직접 방문했다.

목포해양경찰서 이종선 예방지도계장 부부. 목포해경 제공

부부가 집 안으로 들어가 확인한 결과 난방이 가동되지 않는 차가운 방에서 40대 어머니와 9세 딸이 쓰러진 채 발견됐다. 당시 집 안은 실내외 온도 차이가 거의 없을 정도로 냉골 상태였으며, 딸 역시 제대로 끼니를 해결하지 못한 채 방치된 상태였던 것으로 전해졌다. 집 안에는 식사 흔적이나 준비된 음식도 거의 없었다.

이 가정은 평소 외부와 교류가 거의 없고 경제적으로도 어려움을 겪고 있었던 것으로 파악됐다.

위급한 상황임을 직감한 부부는 즉시 모녀를 인근 병원 응급실로 긴급 이송했다. 병원 측은 어머니의 경우 폐와 간, 위 등 주요 장기가 크게 손상돼 복수가 차 있는 등 생명이 위태로운 상태였다는 소견을 밝힌 것으로 전해졌다.

이 계장 부부는 모녀를 병원으로 옮긴 뒤에도 사비로 진료비와 주거지 난방용 기름값을 대납하며 도움을 이어갔다. 또 굶주린 어린 딸을 위해 인근 식당에서 떡국과 간식을 구입해 전달하고, 관할 면사무소에 연락해 긴급 생계 지원이 이뤄질 수 있도록 요청했다.

이종선 예방지도계장은 “이웃으로서 당연히 해야 할 일을 했을 뿐 칭찬받을 일은 아니다”며 “복지 사각지대 해소는 우리 사회 전체가 함께 관심을 가져야 할 문제로,더 이상 이런 사례가 반복되지 않기를 바란다”고 말했다.

한편 관할 면사무소는 이 계장의 요청에 따라 해당 모녀에게 긴급 생계 지원을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

