이강덕 경북지사 예비후보, 택시노동자 정책간담회 개최

포항시장 시절부터 택시업계와 인연 깊어
영주에서 안전 캠페인, 보훈·교육단체 간담회, 시장 방문 등 분주한 현장 민생 행보 이어가
이강덕 국민의힘 경북도지사 예비후보는 5일 경북 영주시 한국노총 근로자 복지회관에서 택시노동자 정책간담회를 개최했다고 밝혔다.
이 자리에는 ‘한국노총 전국운수서비스산업 노동조합 경북본부(이하 한국노총 운수서비스노조 경북본부) 강정수 위원장과 조합원 등이 참석했다.
이 예비후보는 인사말을 통해 “밤낮으로 애쓰시는 택시기사님들의 노고에 깊이 공감하며, 자율주행 등 급변하는 환경 속에서 느끼실 미래에 대한 불안감 또한 충분히 헤아리고 있다”며 “도지사가 되면 급변하는 시대 속에서도 기사들의 생업이 흔들리지 않고 정당한 대우를 받을 수 있도록 든든한 정책적 방패가 되겠다”고 말했다.
이 예비후보는 이어 “대내외 경제환경이 매우 어렵지만, 저와 함께 위기를 극복하고 경북의 새로운 미래를 만드는 데 손을 맞잡자”고 덧붙였다.
이 예비후보와 택시업계의 인연은 깊다.
포항시장 재직 당시인 2024년 10월 21일 대구~광주 간 고속도로에서 교통사고로 불길에 휩싸인 승용차 운전자를 구조하고 현장을 수습한 택시기사 4명에게 직접 표창장을 수여하기도 했다.
아울러 이 예비후보가 포항시장 재임 시절 도입한 포항형 공공 택시호출 서비스인 ‘타보소 택시’는 기사와 승객 모두에게 실질적인 혜택이 돌아가는 정책으로 평가받으며 지역 택시업계의 호평을 얻은 바 있다.
이날 이 예비후보는 영주에서 민생행보를 이어 갔다.
‘The 안전한 영주 만들기’ 합동 캠페인, 보훈단체 및 교육단체 간담회, 영주장터, 풍기홍삼센터 방문 등 다양한 일정을 소화하며 경북 북부권 민생현장의 목소리를 청취했다.
