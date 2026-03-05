에이펙 성공 밑거름… 경북문화관광공사, 日 MICE 관광객 유치 본격화

경북문화관광공사가 'APEC 정상회의' 성공 개최를 계기로 일본 기업회의·포상관광 시장 공략에 본격 나섰다.

고부가가치 기업관광 수요를 전략적으로 유치해 경북을 아시아 기업관광의 새로운 거점으로 도약시키겠다는 구상이다.

경북문화관광공사가 지난달 25일 라한호텔 시리우스홀에서 Post APEC 상품 개발 관련 일본여행업협회 간담회를 열고 있다. 공사 제공

경북문화관광공사는 지난 2월 경주에서 일본여행업협회(JATA) 회원 여행사 가운데 기업회의·포상관광 유치 총괄 담당자들을 대상으로 환영 만찬과 간담회를 열고, 경북의 기업회의·포상관광(MICE) 인프라와 인센티브 제도를 집중 홍보했다.

이번 행사는 한국관광공사 기업회의 인센티브팀과 일본팀, 도쿄지사, 오사카지사가 공동 추진한 상품 개발 인스펙션 투어의 경북 일정으로 마련됐다.

공사는 첫 공식 일정으로 환영행사와 홍보 프레젠테이션을 열고 APEC 개최를 통해 입증한 경북의 국제행사 운영 역량과 고유 관광자원을 결합한 기업 맞춤형 프로그램을 소개했다.

중국 동북지역 단체관광객들이 불국사에서 기념촬영을 하고 있다.

일본은 기업 단위 포상관광 제도가 활성화된 대표 시장으로, 한국은 선호도가 높은 목적지 중 하나로 평가받고 있다.

기업회의·포상관광은 일반 단체관광에 비해 체류 기간이 길고 1인당 지출 규모가 큰 고부가가치 관광시장으로, 지역 경제 전반에 미치는 파급효과가 높다.

공사는 이번 방문을 계기로 기업회의·포상관광 상품 20여개가 개발·운영될 것으로 전망하고 있다.

이상훈 공사 마케팅사업본부장은 "일본을 비롯한 아시아 시장을 전략적으로 공략해 경북이 기업회의·포상관광의 핵심 목적지로 자리매김하도록 하겠다"고 말했다.

