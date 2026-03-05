체코전 필승 밑그림 살짝 공개한 류지현 감독 “타순은 오릭스전 그대로…소형준, 정우주는 50구 안 넘긴다” [도쿄 in SEGYE]

[도쿄=남정훈 기자] “오릭스와의 연습 경기 타순 그대로 나갑니다”

한국과 체코의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 맞대결이 펼쳐진 5일 일본 도쿄돔. 경기 전 사전 인터뷰에 임한 한국 야구 대표팀의 류지현 감독이 타선에 대한 질문을 받은 뒤 내놓은 답변이다.

류지현 한국 대표팀 감독이 4일 일본 도쿄돔에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

류 감독은 지난 3일 오사카 교세라돔에서 펼쳐진 오릭스 버펄로스와의 타순이었던 김도영(지명타자)-저마이 존스(좌익수)-이정후(중견수)-안현민(우익수)-문보경(1루수)-셰이 위트컴(3루수)-김혜성(2루수)-박동원(포수)-김주원(유격수)을 그대로 유지해 체코전에 나선다. 류 감독은 “오사카에서 한국계 외국인 선수들과 해외파 선수들이 합류한 뒤 라인업 조합을 고민을 많이했다. 어떤 라인업이 가장 효과적일지, 그리고 상대 감독이 어떤 타순이 가장 위협적으로 느낄지에 대해서도. 그 결과 내놓은 게 한신전 타순이었고, 오릭스전에서 4번과 6번을 바꾼 지금의 타순이 완성됐다고 말씀드리겠다”라고 설명했다.

한국 대표팀 이정후가 4일 일본 도쿄돔에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

월드베이스볼클래식(WBC) 개막을 하루 앞둔 4일 일본 도쿄돔에서 한국 대표팀 김도영과 셰이 위트컴이 훈련하고 있다. 연합뉴스

류 감독의 가장 큰 고민은 1번과 3번이었다. 그는 “이정후와 김도영을 어느 타순에 배치할지에 대해 여러 의견을 나눴다. 이정후가 상대에겐 가장 경계의 대상이라고 봤다. 그래서 위 아래에 강한 우타자들을 배치하는 게 가장 이상적이라는 판단을 내려 3번에 배치하게 됐다”고 말했다.

2026 WBC 조별리그 C조 1차전 체코와 경기에서 선발 등판하는 소형준이 4일 일본 도쿄돔에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 야구대표팀 정우주(한화 이글스)가 4일 일본 도쿄돔에서 대표팀 공식 훈련을 마친 뒤 인터뷰하고 있다. 연합뉴스

이날 선발은 KT의 우완 에이스 소형준이 나서고, 이어 한화의 2년차 영건 정우주가 등판한다. WBC는 선수 보호를 위해 라운드별로 한계 투구수가 정해져있다. 최대 65구이며, 65구를 던지면 나흘을 쉬어야 한다. 30구 이상~50구 이내면 하루를 쉬어야 한다. 투수진 운영에 대한 질문을 받자 류 감독은 “여기 인터뷰장에 들어오기 전까지 고민을 했는데, 말씀드려도 될 것 같다. 소형준과 정우주는 오늘 50구를 안 넘길겁니다. 아, 좀 휘말린 것 같은 느낌이네요”라고 웃었다. 이어 “소형준과 정우주에 이은 불펜 운용은 상황에 따라 달라질 것 같아서 지금 말씀드리긴 그렇다”라고 말했다.

