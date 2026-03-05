“고모는 복근男 원해”…명절 ‘결혼 잔소리’에 맞선 6살 조카 화제

중국에서 명절 가족 모임에서 결혼을 강요받던 고모를 대신해 어른들에게 반박한 6세 소년의 사연이 알려져 화제다.

지난 2일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난달 19일 중국 광둥성에 거주하는 26세 여성 A씨가 올린 영상이 현지 온라인 플랫폼에서 1000만회 이상의 조회수를 기록했다고 보도했다.

영상은 중국 설 명절인 춘절 기간 가족 모임에서 촬영된 것이다. 친척들이 A씨에게 30대 남성을 소개하며 결혼을 권하자, 옆에 있던 6세 조카가 대신 나서 어른들의 말을 반박했다.

그는 “결혼 여부는 고모의 선택”이라며 “고모는 복근이 있는 남자를 원한다”고 말했다. 소개된 남성이 돈을 많이 번다는 이야기가 나오자 그는 “그 사람 주머니가 텅 비어 있는지 어떻게 아느냐”며 “겉만 번지르르한 빈털터리일 수도 있다”고 응수했다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

또 남성의 학벌이 좋다는 말에는 “아무리 공부를 많이 했어도 고모와의 나이 차이는 메울 수 없다”고 말했다.

이어 소년은 “고모가 혼자 살게 되면 내가 커서 부양하겠다. 이미 세뱃돈을 1000위안(약 21만원) 정도 모아뒀다”며 “내가 부족하면 여기 계신 분들이 일해서 고모를 도와달라”고 말해 좌중을 폭소케 했다.

A씨는 “평소 조카와 유대감이 깊어 자주 시간을 보낸다”며 “조카가 나를 위해 진지하게 변호해 주는 모습에 크게 감동했다”고 말했다.

영상이 확산되자 중국 누리꾼들은 “조카가 수호신 같다”, “어른들 앞에서도 당당하고 귀엽다”, “장차 크게 될 아이” 등의 반응을 보였다.

한편 최근 중국 젊은 층에서는 비혼 흐름이 확산하고 있는 것으로 알려졌다. 경제 성장 둔화와 경력 단절 우려 등으로 결혼과 출산을 미루거나 포기하는 사례가 늘고 있다는 분석이다.

중국의 결혼 등록 건수는 지난해 676만 건으로 전년보다 소폭 증가했지만 여전히 역대 최저 수준에 머물렀다. 같은 해 출생아 수 역시 792만명으로 1949년 건국 이후 가장 낮은 수치를 기록했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지