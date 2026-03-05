유광호 KIEP 전문연구원 “이란 반정부 여론 파악 안돼… 체제 전복 불투명” [美·이란 전쟁]

미국과 이스라엘의 공습을 받은 이란이 걸프협력회의(GCC) 산유국을 공격하고 있는 것이 우리와 중동 간의 경제협력에도 악재가 될 것이란 분석이 제기됐다. 이란이 주변 미군기지만 공격하는 게 아니라 아랍에미리트(UAE) 등 GCC 산유국까지 공격하면서 우리 건설사들의 물류비용을 높이는 등 경제협력 전반에서 피해가 커질 수 있다는 것이다. 미국이 이란 체제 전복을 공언하고 있지만 이란 내 반정부 여론과 군사적 역량을 정확히 파악하기 힘든 만큼 미국이 원하는 시나리오가 현실화할 가능성은 크지 않다는 예측이다.

5일 대외경제정책연구원(KIEP) 유광호(사진) 전문연구원은 세계일보와의 인터뷰에서 “이란이 주변 미군기지만 공격하는 게 아니라 관광, 에너지 시설을 공격하는 등 GCC 산유국까지 (전선이) 퍼지는 게 우리와 중동 간의 경제협력에 악영향을 줄 수 있다”고 말했다. 중동 전문가인 유 연구원은 2024년 2월 ‘중동 분쟁 확산과 우리 경제에 대한 영향’ 보고서를 통해 가장 가능성이 낮지만 ‘이란 및 역내 친이란 무장단체’와 ‘이스라엘 및 미국’ 간 전면전을 시나리오 중 하나로 제시한 바 있다.



유 연구원은 약 2년 만에 전면전이 현실화한 상황에 대해 “이스라엘이 하마스를 막 공격하기 시작한 2년 전과 상황이 많이 달라졌다”면서 “그간 전쟁 당사국 간 실제 직접적인 공격이 이루어지는 등 전반적인 군사적 긴장 수위가 커지기도 했고, 최근 이란에서 반정부 시위가 일어났을 때 정부의 (강경한) 행동들이 빌미를 제공하지 않았나 생각이 든다. 항공모함을 파견하는 등 징후는 확실했던 것 같다”고 말했다.



유 연구원은 호르무즈해협이 봉쇄돼 원유 수급 불확실성이 높아지는 것과 관련, 결국 중장기적으로 미국 등 수입처를 다변화하는 방안을 고려해야 한다고 짚었다. 유 연구원은 “대중동 원유수입 비중이 계속 70% 이상을 유지하고 있어 대중동 원유 수입 비중을 낮추는 방향으로 가야 한다고 (2년 전 보고서에서) 얘기했었지만, 경제적 이유 등으로 잘 되지 않았다”면서 “원유는 장기 계약에 따라 들어오는 특성상 단기적으로 수입 다변화가 힘들지만, 안보적인 측면을 고려하면 미국 등으로부터 원유 수입을 늘리는 게 현실적 방안”이라고 말했다.



유 연구원은 특히 우리와 중동 간 경제협력 위축을 우려했다. 그는 “이란과 주변국에 국한됐던 전쟁이 GCC 산유국으로 퍼지는 게 우리와 중동 간 경제협력에 큰 영향을 미칠 수 있다”면서 “그간 중동지역에서 분쟁이 계속됨에도 우리 건설사들은 중동에서 수주를 계속 따냈었는데 이번 분쟁으로 물류 수급 비용이 올라가고 수출도 위험해질 수 있다”고 말했다.



유 연구원은 두 가지 측면에서 이란 사태의 예측이 어렵다고 분석했다. 이란의 반정부 여론이 어느 정도 되는지 파악하기 힘든 데다 이란의 군사적 역량도 구체적으로 가늠하기 쉽지 않다는 점에서다. 도널드 트럼프 대통령이 공언한 체제 전복 시나리오가 쉽지 않을 수 있다는 것이다.



유 연구원은 “이란에서는 대통령 선거 투표율 등을 통해서만 간접적으로 반정부 여론을 가늠해 볼 수 있는 등 여론을 제대로 파악하기 어렵다. 반정부 여론이 부각되긴 했지만 친정부 여론도 상당할 수 있다”면서 “지금 당장 체제 전복이 일어나는 걸 그리는 트럼프의 시나리오는 좀 어렵지 않을까 예측된다”고 말했다.

