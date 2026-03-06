“한국·필리핀 우호 증진… 신뢰 쌓아 나갈 것”

정기선 HD현대 회장이 “앞으로도 대한민국을 대표한다는 자부심으로 필리핀과 깊은 신뢰를 쌓아 나갈 것”이라고 말했다.



지난 4일(현지시간) 마닐라 국립 영웅묘지에 있는 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화한 자리에서다. 필리핀은 한국전쟁 당시 아시아 국가 중 먼저 전투부대를 편성했고 가장 많은 7420명을 파병했다.

정기선 HD현대 회장이 4일(현지시간) 필리핀 마닐라 국립 영웅묘지에 위치한 한국전 참전 기념비를 찾아 둘러보고 있다. HD현대 제공

5일 HD현대에 따르면 정 회장은 “HD현대는 필리핀과의 단순한 사업 협력 관계를 넘어 양국 간 우호 증진을 위한 핵심적인 가교 역할을 수행해오고 있다”며 이같이 밝혔다. 정 회장은 이어 한국경제인협회와 필리핀상공회의소가 공동으로 개최한 ‘한·필리핀 비즈니스 포럼’에 참석해 양국 경제협력 확대를 위한 세부 방안을 모색했다.



정 회장은 이튿날 필리핀 수비크만에 위치한 HD현대필리핀조선을 방문해 직원 기숙사 신축 현장과 야드를 둘러보며 직원들을 격려했다. 정 회장은 직원들과의 점심 자리에서 “임직원들이 불편이 없도록 주거와 의료, 치안 등 분야를 더욱 각별히 챙기겠다”면서 “무엇보다 안전을 최우선으로 맡은 바 일에 최선을 다해주시기를 바란다”고 당부했다.

