“원팀으로 협업… 차세대 모빌리티 선도”

“원팀으로 협업해 차세대 모빌리티를 선도하겠습니다.”



박민우(사진) 신임 현대차·기아 첨단차플랫폼(AVP) 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표는 5일 AVP본부 연구 거점인 경기 성남 판교 테크원에서 타운홀 미팅을 갖고 “불필요한 위계와 복잡한 의사결정 단계를 줄여 목표에 집중하고 실행 속도를 높이겠다”며 이같이 밝혔다. 현장에는 임직원 150여명이 함께했고 남양연구소, 해외 연구소 등에서 근무하는 AVP본부 임직원 500여명이 온라인 생중계로 참여했다.



지난달 23일 취임한 박 사장은 ‘비전&디렉션’을 주제로 열린 이번 행사에서 조직의 비전과 전략 방향성을 제시했다. 그는 “진정한 모빌리티 혁신은 확장 가능한 하드웨어와 우수한 소프트웨어 기술력이 완전히 유기적으로 융합될 때 이룰 수 있다”며 “우리가 개발한 기술을 실제 양산 차량에 오차 없이 적용하는 실행 조직으로 거듭나야 한다”고 말했다. 그러면서 전문성, 집요함, 민첩한 실행을 핵심 실천 과제로 꼽았다.



박 사장은 “수많은 충돌과 이견이 발생하겠지만 피하지 말아야 한다. 그 충돌은 가장 완벽한 프로덕트(제품)를 만들기 위한 긍정적인 갈등이 돼야 한다”며 “AVP본부와 포티투닷 간 협업뿐 아니라 연구개발(R&D)본부, 디자인, 상품 등 그룹 내 다양한 부서들과도 적극적으로 정보를 공유하고 소통할 때 진짜 혁신이 시작될 것”이라고 말했다.



또 그는 유연한 조직문화와 민첩한 의사결정을 독려하며 “기술을 위한 기술이 아닌, 사람에게 도움이 되는 최고의 기술을 만드는 데 집중해달라”고 했다. 조직의 사일로(부서 이기주의) 해소 방안에 대해서는 “각 조직 간 유연한 협업 체계가 구축될 수 있도록 함께 답을 찾아 나갈 계획”이라고 설명했다.

