스피커 위치 옮겨도 영화관 같은 몰입감

방탄소년단(BTS) 음악이 흐르자 보컬은 정면에서 선명하게 들리고, 저음 비트는 공간을 울리듯 묵직하게 퍼졌다.



LG전자의 인공지능(AI)과 혁신기술이 융합된 ‘LG 사운드 스위트’는 작은 호텔 방에서도 선명한 입체감과 공간감을 구현해 마치 극장에 온 것 같은 착각이 들게 했다.

LG전자 모델이 5일 출시된 LG 사운드 스위트를 소개하고 있다. LG전자 제공

LG전자는 5일 신개념 프리미엄 홈 오디오 시스템인 ‘사운드 스위트’의 출시에 맞춰 서울 중구에 위치한 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 신제품 설명회를 진행했다.



기자가 경험한 ‘사운드 스위트’는 AI를 통한 맞춤형 사운드로 완벽한 음향 효과와 더불어 몰입감까지 선사하는 프리미엄 홈 오디오 시스템의 ‘정수’였다. 영화 속 총성은 등 뒤에서 울리듯 퍼지고, 건물이 무너지는 소리는 실제 근처에서 파편이 튀어나오듯 입체적인 공간감을 만들어낸다. 음악은 가수의 목소리와 저음 비트가 확실히 구분돼 실제 콘서트 공연장에서 듣는 것 같았다.



지금까지는 집에서 입체 음향을 구현하려면 지정된 위치, 즉 사방에 스피커를 배치하고 연결해야 하는 불편함이 있었다. 이에 ‘사운드 스위트’는 스피커의 위치를 자유롭게 배치해도 공간에 최적화된 입체 음향을 구현하는 ‘돌비 애트모스 플렉스커넥트’ 기능을 국내 최초로 지원했다.



그 결과 2025년형과 2026년형 LG 프리미엄 TV와 연결하면 TV 스피커와 사운드 시스템이 최적의 소리를 내며 입체적인 음향을 제공한다. 영화와 TV 프로그램, 스포츠 경기 등의 콘텐츠를 공간 크기, 구조, 설치 환경에 구애받지 않고 실감 나는 음향으로 즐길 수 있다.

