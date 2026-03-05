서용주 “정치 1번지에서 민생 1번지로... 다시 뛰는 성장도시 종로” 출마선언

더불어민주당 서용주 종로구청장 예비후보는 5일 출마선언을 통해 “종로를 정치 1번지에서 행정 1번지, 그리고 민생 1번지로 성장시키겠다”고 밝혔다.

서 예비후보는 출마선언문에서 “종로는 대한민국 1번지이지만, 우리의 삶도 1번지인지 돌아봐야 한다”며 “정치의 상징은 넘치지만 상권은 비어가고 전통 제조업은 간신히 버티고 있으며 어르신과 청년의 삶은 점점 더 팍팍해지고 있다”며 이같이 말했다. 이어 “종로는 상권 침체와 산업 쇠퇴, 주거 불균형, 돌봄 문제 등 구조적 과제에 직면해 있다”며 “도시는 구호로 성장하지 않는다. 성장은 보고, 만지고, 느껴져야 한다”며 “행정은 말이 아니라 결과로 증명해야 한다”고 강조했다.

서 예비후보는 특히 “종로구청장 선거는 친한 사람을 뽑는 반장선거가 아니라 서울의 얼굴인 종로를 운영하고 설계할 전문경영인을 선택하는 선거”라며 “구청장의 권한은 하고 싶은 일을 하라고 주어진 것이 아니라 구민이 원하는 일을 이루라고 주어진 것”이라고 말했다.

서 후보는 15년간 국회에서 정책·예산을 다뤄온 정치경제 전문가로, 대통령직속 지방시대위원회 자문위원과 더불어민주당 상근부대변인을 역임했다. 그는 중앙정치와 지방행정을 연결해온 정책 실무형 인사라는 점을 차별화 요소로 내세웠다. 서 예비후보는 민선9기 종로 비전을 ‘전통과 혁신이 손잡는 성장 도시’로 제시했다.

주요 공약으로는 △종로3구 경제벨트 재설계 및 창신동 봉제산업과 쥬얼리 산업의 스마트 제조 전환 △서촌·북촌·익선동을 잇는 문화관광벨트 구축과 야간경제 활성화 △‘효 자치구 종로’ 선언 및 돌봄·교육 인프라 확충 △AI 기반 민원 시스템 도입을 통한 속도·책임 행정 구현 △창신·숭인 재정비 가속화 및 청년·서민 주거 부담 완화 등을 제시했다.

서 예비후보는 “종로의 성장은 사람이 만들고, 사람이 달라지면 도시가 달라진다”면서 “특별한 헌신에는 특별한 보상이 따르는 도시, 전통을 지키되 미래를 설계하는 도시, 대한민국 1번지에 걸맞은 품격 있는 성장 도시를 만들겠다”고 말했다.

