“시민 모두의 열망”…김병수 김포시장, 지하철 5호선 연장 안간힘

경기 김포시민들을 빠르고 정확히 서울로 실어나르는 도시철도 골드라인은 출퇴근 시간 혼잡도가 극심하다. 시민이 쓰러지고 사고가 반복되며 최근 김포시의회에서는 생명을 위협하는 재난 수준이라고 꼬집었다. 최대 혼잡률 285%에 달하는 2량짜리 꼬마열차의 문제를 해결할 최적 대안으로 서울지하철 5호선을 지역으로 끌어오는 밑그림이 꼽힌다.

5일 김포시에 따르면 김병수 시장은 지난 3일 국회청원 작성자 및 운동에 나선 시민들로부터 ‘서울지하철 5호선 연장 의견 전달서’를 받았다. 김 시장은 이튿날 국회 국토교통위원회를 찾아 신속한 예비타당성조사 통과와 관련 절차의 조속 이행을 건의했다.

이날 김 시장은 오후 2시부터 열린 기획예산처 재정사업평가 분과위원회의에서 5호선 김포 연장의 필요성과 정책적 효과에 대해 직접 발표했다. 기획예산처 주관으로 예타의 대상 선정과 조사 결과 등 국가재정사업의 투명성 및 효율성 향상에 관한 사항을 심의·의결하는 자리다.

시는 한국개발연구원(KDI) 예타조사 착수 이후 국토교통부(대광위), 기재부, KDI, 서울시 등 관계기관과 30여차례에 걸친 면담과 실무 협의를 이어갔다. 아울러 김 시장은 지난달 연 기자간담회에서 사업비 추가 5500억원 자부담을 제안할 정도로 시의 강력한 의지를 밝힌 바 있다.

김 시장은 “52만 시민의 열망을 어깨에 지고 끝까지 진력하겠다”며 “예타가 통과될 경우 신속하고 차질없이 진행될 수 있도록 모든 행정적 역량을 집중할 것”이라고 말했다. 서울 5호선 김포·검단 연장은 현 방화차량기지를 기점으로 고촌·풍무·검단을 경유해 김포한강2 공공택지지구까지 노선을 늘리는 것이다.

