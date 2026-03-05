검색

국민체육진흥공단, 국내 최대 스포츠·레저산업 박람회 ‘SPOEX 2026’ 개최

입력 : 수정 :
권준영 기자 kjykjy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 문화체육관광부와 함께 국내 최대 국제 스포츠·레저산업 박람회인 ‘2026 서울국제스포츠레저산업전’(SPOEX 2026)을 개최한다고 5일 밝혔다.

 

오는 26일부터 나흘간 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘SPOEX 2026’에는 국내외 300여 개 기업이 참가해 피트니스, 헬스케어, 수중·수상 스포츠 등 스포츠·레저산업 전반을 아우르는 최신 기술과 제품을 선보인다.

 

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 문화체육관광부와 함께 국내 최대 국제 스포츠·레저산업 박람회인 ‘2026 서울국제스포츠레저산업전’(SPOEX 2026)을 개최한다고 5일 밝혔다. ‘SPOEX 2026’ 포스터. 국민체육진흥공단 제공
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 문화체육관광부와 함께 국내 최대 국제 스포츠·레저산업 박람회인 ‘2026 서울국제스포츠레저산업전’(SPOEX 2026)을 개최한다고 5일 밝혔다. ‘SPOEX 2026’ 포스터. 국민체육진흥공단 제공

특히 올해는 파나타, 매트릭스 등 글로벌 피트니스 브랜드, 그리고 수중·수상 스포츠 분야 기업들도 대거 참여한다. 다양한 최신 제품을 직접 체험할 수 있어 기대를 모은다.

 

‘CES 2026’ 수상기업을 포함한 유망 스포츠 테크기업의 인공지능(AI)·신기술 기반 첨단 제품과 솔루션을 경험할 수 있는 ‘AI+SPO-TECH 특별관’ 및 대한민국 대표 프로스포츠 종목을 체험할 수 있는 ‘프로스포츠 특별관’도 열린다. 관람객들에게 스포츠산업의 현재와 미래를 한 번에 조망하는 기회를 제공할 것으로 기대된다.

 

해외 진출을 희망하는 국내 기업들을 위한 해외 바이어 초청 수출 상담회와 스포츠 분야 구직자를 위한 스포츠산업 채용박람회를 비롯해, 대학·고교 보디빌딩 대회, 미즈 피트니스 대회 및 요가·필라테스 클래스 등 다채로운 부대행사도 함께 진행된다.

 

관람을 희망하는 사람은 ‘SPOEX 2026’ 공식 홈페이지에서 25일 오후 6시까지 사전 등록 후 무료로 입장할 수 있다.


권준영 기자 kjykjy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

[포토] 박진영-김민주 '선남선녀 커플'
  • [포토] 박진영-김민주 '선남선녀 커플'
  • 해외 패션쇼 떠나는 한소희
  • 초아, 확 달라진 비주얼
  • 초코 윤지 '상큼 발랄'