김병욱, 성남시장 출사표…“AI 기반 성남형 실리콘밸리 만들 것”

김병욱 전 청와대 정무비서관이 5일 “지난 3년 시정의 비효율을 끊어내고 인공지능(AI) 기반 ‘성남형 실리콘밸리’를 구축하겠다”며 경기 성남시장 선거에 출사표를 던졌다.

김 예비후보는 이날 성남 판교역 광장에서 출마를 공식 선언하며 AI·주거·교통·생활·교육을 아우르는 성남 5대 이니셔티브를 내세웠다. 이를 통해 시민 삶의 질을 근본적으로 끌어올리겠다는 구상이다.

김병욱 경기 성남시장 예비후보가 5일 성남 판교역 광장에서 출마 선언을 하고 있다. 김 예비후보 측 제공

김 예비후보는 지금의 비효율적인 시정이 성남의 잠재력 발휘를 가로막고 있다고 진단하며 “현상 유지에 급급한 관리자형 리더십으로는 거대한 AI 혁명의 파도를 넘을 수 없다”고 강조했다. 국토교통부와의 소통 부재로 인해 지연됐던 원도심 재개발 및 분당 재건축과 관련해선 “능력 있고 힘 있는 시정으로 속도감 있는 ‘주거 혁신’을 이끌어 내겠다”고 말했다.

이재명 대통령과의 ‘원팀’ 기조도 내세웠다. 김 예비후보는 “이번 시장의 임기 4년은 이재명정부의 국정운영을 든든하게 뒷받침할 절호의 기회”라며 “이 대통령의 실용주의 철학을 계승한 ‘김병욱표 실용주의’로 먹고사는 문제를 해결할 것”이라고 했다.

김 예비후보는 가천대 교수와 성남 분당을 지역구에서 재선 국회의원을 지냈다. 이 대통령 당선 이후엔 국정기획위원회 위원과 청와대 정무비서관을 거쳤다. 이 대통령의 최측근 의원 모임 ‘7인회’ 출신이다.

