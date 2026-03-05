메가MGC커피, ‘메가콘서트’ 1차 라인업 공개…EXO·NCT WISH 출격

메가MGC커피가 오는 5월 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 개최되는 ‘M COUNTDOWN × MEGACONCERT(메가콘서트)’의 1차 라인업을 전격 공개하며 팬들의 기대감을 높이고 있다.

최근 발표된 1차 라인업에는 글로벌 K-POP 열풍의 주역인 EXO(엑소)를 비롯해 NCT WISH(엔시티 위시), Hearts2Hearts(하츠투하츠)가 이름을 올렸다.

특히 NCT 위시와 하츠투하츠는 지난해 메가MGC커피와 SMGC가 협업한 캠페인을 통해 팬들에게 특별한 경험을 선사했던 만큼, 1년 만에 다시 뭉친 이번 무대에서 어떤 시너지를 보여줄지 이목이 쏠린다.

아울러 지난 1월 성공적으로 컴백한 EXO도 올해 활발한 활동을 예고하며 강력한 무대를 선보일 예정이다.

정상급 아티스트와 화제의 신예가 조화를 이룬 이번 공연은 K-POP 팬덤은 물론 트렌드에 민감한 잘파(Zalpha) 세대까지 아우르는 뜨거운 관심을 받을 것으로 보인다.

추가 라인업은 향후 순차적으로 베일을 벗을 예정이다.

콘서트 티켓은 메가MGC커피 공식 애플리케이션인 ‘메가오더’ 내 프리퀀시 이벤트를 통해 획득할 수 있다. 미션 음료 3잔을 포함해 총 10잔의 음료를 구매하면 이벤트 참여 자격이 주어진다.

메가MGC커피는 최근 공연·문화 활동 사회공헌 업무협약을 체결한 CJ ENM과 함께 더욱 다채롭고 완성도 높은 무대를 꾸릴 방침이다.

메가MGC커피 관계자는 “프리퀀시 1차 오픈을 시작으로 고객들에게 다양한 즐거움을 선사하겠다”고 말했다.

