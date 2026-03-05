유튜브 100만 초읽기 김선태, SNS 사칭 계정 등장

이른바 '충주맨'으로 통한 전 충주시 홍보담당관 김선태의 유튜브 채널이 개설 3일 만에 구독자수 96만명을 넘어선 가운데, 소셜미디어에 그를 사칭한 계정이 등장했다.
김선태는 5일 자신의 소셜미디어에 "X 계정 사칭입니다"라는 글과 함께 해당 계정을 캡처한 사진을 공개했다.
공개된 화면 속 X 계정주는 "제 입장 관련해서는 유튜브 영상에 생각을 정리해두었다. 필요한 말씀은 영상에서 모두 드렸다. 앞으로의 소식은 이 계정을 통해 전하겠다"고 적었다.
해당 X 계정은 현재 삭제된 상태다.
한편 채널 '김선태'는 지난 3일 오후 개설된 뒤 반나절 만에 구독자 10만명을 돌파했다. 전날 오전에는 60만명을 넘어섰고, 같은 날 오후에는 충주시 채널 구독자수인 77만명도 넘어섰다. 현재 구독자 수는 96만5000명으로, 100만명까지 약 3만5000명을 남겨두고 있다.
김선태는 자신의 채널에 영상을 올리고 공무원을 그만 둔 이유에 대해 "돈을 더 벌고 싶었다"고 말했다.
충주시 유튜브 채널은 해당 영상에 "선태야, 나의 선태야"라는 댓글을 달아 웃음을 자아냈다.
