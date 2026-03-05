신순심 리틀엔젤스예술단 초대 단장 별세

어린이 전통공연예술의 초석을 세운 신순심 리틀엔젤스예술단 초대 단장이 4일 별세했다. 향년 89세.

5일 리틀엔젤스예술단에 따르면 고인은 1962년 리틀엔젤스예술단 창단과 함께 초대 단장으로 취임했다. 이화여대에서 발레를 전공한 당시 이십대 초반 젊은 무용가의 파격적 발탁이었다. 이후 고인은 박성옥 선화어린이무용단 단장 겸 연출과 콤비를 이루어 한국 전통예술을 총망라한 리틀엔젤스예술단의 정체성을 만들었다. 여러 인재를 영입하고 레퍼토리를 만들며 엄격한 훈련으로 신생 예술단체 기반을 구축했다. 이를 통해 한국 전통무용을 군무 중심의 특색 있는 무대 예술로 승화시키며 리틀엔젤스 특유의 공연 레퍼토리를 구축하는 데 중추적인 역할을 담당했다.

척박했던 전후 한국 사회에서 리틀엔젤스예술단의 예술적 토대를 다지며 어린이 예술인재 육성에 헌신한 고인의 유산은 국내외에서 활약하는 수많은 한국 문화예술인 배출로 이어졌다. 리틀엔젤스예술단 총동문회는 창단 60주년인 2022년 신순심 초대 단장에게 ‘위대한 리틀엔젤스 스승상’을 수여한 바 있다. 리틀엔젤스예술단 관계자는 “신순심 초대 단장께서 남기신 한국 전통공연예술을 향한 정신과 열정은 무대 위에서 영원히 기억될 것”이라고 애도했다. 빈소는 이대서울병원장례식장 14호실이며 발인은 7일 오전 5시, 장지는 서울추모공원 진달래공원.

