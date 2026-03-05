블랙핑크, '데드라인' 써클차트 3관왕…175만 돌파 판매고

블랙핑크가 한터차트 주간·월간 정상에 이어 써클차트에서도 3관왕에 오르며 막강한 존재감을 입증했다.

5일 한국음악콘텐츠협회가 운영하는 써클차트에 따르면, 지난달 27일 발매된 블랙핑크의 미니 3집 '데드라인'(DEADLINE)은 9주차(2026.02.22~02.28) 앨범 차트 1위를 기록했다. 총 판매량은 175만 692장으로, 이는 단 하루 반나절치 집계만으로 거둔 압도적인 성과다.

블랙핑크는 앨범 차트 외에도 리테일 앨범 차트, 소셜차트 3.0에서 모두 정상을 차지하며 3관왕을 달성했다. 약 3년 5개월 만에 선보인 완전체 신보인 만큼, 전 세계 음악 팬들의 폭발적인 관심이 성적으로 직결된 것으로 풀이된다.

앞서 YG엔터테인먼트(이하 YG) 측은 "글로벌 수요가 당초 예상을 크게 웃돌아 현재 추가 제작을 진행 중이다"라고 밝힌 바 있다. 실제 이 앨범은 한터차트 기준 K팝 여성 아티스트 사상 첫날 최고 판매량인 146만 장을 돌파하며 주간·월간 차트를 동시에 석권하는 등 신드롬급 인기를 구가하고 있다.

이번 미니 3집 '데드라인'은 블랙핑크의 가장 빛나는 현재를 담아낸 앨범이다. 자신감 넘치는 에너지가 돋보이는 타이틀곡 '고'(GO)를 비롯해 '뛰어'(JUMP), '미 앤 마이'(Me and my), '챔피언'(Champion), '퍽보이'(Fxxxboy) 등 총 5개 트랙이 수록됐다.

해외 유력 매체들의 극찬도 이어지고 있다. 롤링스톤(Rolling Stone)은 "블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다"고 호평했으며, 빌보드(Billboard) 역시 타이틀곡 '고'에 대해 "팀을 진정으로 대표하는 곡"이라며 찬사를 보냈다.

