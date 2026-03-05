우의장, 日 중·참의원 의장 회동…"과거사 문제 협력 계속해야"

3박 4일 일정으로 일본을 공식 방문 중인 우원식 국회의장은 4일(현지시각) 일본의 중의원과 참의원 의장을 만나 양국의 경제협력 방안과 교류 확대 방안을 논의했다고 의장실이 5일 밝혔다.

우 의장은 모리 에이스케 중의원 의장을 만나 지난 1월 양국 정상이 조세이 탄광의 유골 DNA를 공동 감정하기로 합의한 것을 언급하며 "과거사 문제는 양국이 기억하고 역사의 교훈으로 삼을 수 있는 만큼 유골의 DNA 감정을 시작으로 양측이 계속 협력해주길 당부한다"고 말했다.



그러면서 "최근 일본에 진출한 우리 기업들로부터 일본 사증 발급 지연에 따른 애로사항이 제기되고 있는데 우리 기업인들의 비자 발급이 보다 원활히 진행될 수 있도록 적극적인 관심을 가져 달라"고 요청했다.



이에 모리 의장은 "올해 1월 이재명 대통령이 일본을 방문해 다카이치 사나에 총리와 회담을 가지는 등 협력이 다양한 차원에서 이뤄지고 있는 것을 크게 생각하며, 앞으로도 양국 간 활발한 교류가 지속되길 기대한다"고 답했다.



앞서 우 의장은 세키구치 마사카즈 참의원 의장과도 만나 "한일 양국은 저출생, 고령화, 지역 균형발전 등 여러 사회적 문제를 함께 안고 있다"고 언급했다.



이어 "지난해 출범한 양국의 사회문제협의체를 통해 논의를 진행 중인데, 이를 제대로 해 나가기 위한 양국 의회 간 협의체를 구성해 논의하는 방안도 좋을 것"이라고 제안했다.



세키구치 의장은 "양국 관계를 뒷받침하는 것은 다양한 차원의 긴밀한 교류이고 정치, 경제, 문화, 예술, 스포츠 등 다양한 분야에서 양국 간 교류가 더욱 깊어지고 좋은 관계가 한층 더 발전되기를 바란다"며 "의장으로서 한국 국회와 협력해 나가겠다"고 화답했다.

