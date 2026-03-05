삶 만족도, 여전히 OECD 최하위권…자살률·상대적빈곤율 상승

한국인 삶의 만족도가 2년째 제자리걸음을 하며 경제협력개발기구(OECD) 회원국 최하위권을 맴돌았다.



자살률은 2년 연속 증가해 2011년 이후 최고치를 기록했고, 일상생활에서 우울과 걱정을 느끼는 수준은 3년 만에 악화했다.



국가데이터처는 5일 이러한 내용을 담은 '국민 삶의 질 2025' 보고서를 발간했다.



보고서에는 고용·임금, 소득·소비·자산, 건강, 여가 등 삶의 질과 관련된 11개 영역의 71개 지표가 반영됐다.

◇ 소득 낮을수록 만족도 떨어져…정부 등 기관신뢰도 50% 아래로



2024년 한국인의 '삶의 만족도'는 6.4점으로 전년과 동일했다.



삶의 만족도는 객관적 삶의 조건에 대한 주관적인 만족 정도를 보여주는 지표로 0∼10점으로 측정한다.



삶의 만족도는 2020년(6.0점) 이후 2022년 6.5점까지 올랐다가 2023년 6.4점으로 소폭 하락하면서 2년째 제자리걸음을 했다.



소득수준별로는 차이가 뚜렷했다.



소득이 100만원 미만인 가구의 삶의 만족도는 5.8점으로, 평균보다 0.6점 낮았다.



소득이 100만∼200만원 미만, 200만∼300만원 미만 가구는 모두 6.2점이었다.



300만원 이상 가구부터는 6.4점∼6.5점으로 평균 수준이거나 그 이상이었다.



세계행복보고서의 국제 비교를 보면, 2022∼2024년 기준 한국의 삶의 만족도는 6.04점으로 OECD 38개 회원국 중 33위 수준으로, 전년(2021~2023년) 조사와 동일했다.



전체 조사 대상인 147개 국가 중에서는 58위다.



가족관계 만족도는 63.5%로, 직전 조사인 2022년보다 1.0%포인트(p) 하락했다.



작년 사회적 고립도는 33.0%로, 직전 조사인 2023년과 같은 수준을 보였다. 코로나19 여파로 2021년 34.1%로 높아졌다가 소폭 낮아진 이후 정체돼있다.



정당, 노조, 동호회 등 사회단체에 소속돼 활동하는 사람의 비율은 2024년 52.3%로, 전년 대비 5.9%포인트(p) 감소했다.



정부, 국회 등 주요 기관에 대한 신뢰도는 49.6%로 3년 연속 하락해 50% 아래로 떨어졌다.



다만 대인 신뢰도는 55.7%로, 2년 연속 감소세를 멈추고 전년 대비 3.0%p 높아졌다.

◇ 자살률 1.8명 증가…남자가 여자보다 두 배 이상 높아



자살률은 2024년 29.1명(인구 10만 명당)으로 전년 대비 1.8명 증가해, 2년 연속 늘었다. 역대 최고치인 2011년(31.7명) 이후 가장 높다.



자살률은 2011년 이후 감소세를 보이다 2017년(24.3명)부터 증가 추세를 보이고 있다.



성별로 보면 2024년 기준 남자 자살률은 41.8명으로 여자(16.6명)보다 두 배 이상 높았다.



한국의 자살률은 다른 나라들에 비해 월등히 높다.



2022년 기준(22.6명)으로는 OECD 38개 회원국 중 1위다. 2위인 슬로베니아(17.5명)와 차이가 크다. 대부분의 국가는 10명 전후로 나타난다는 게 데이터처의 설명이다.



한국인들의 우울과 걱정 정도를 보여주는 부정정서는 2024년 3.8점으로 전년보다 0.7점 높아졌다. 2022년(4.0점) 이후 감소 추세였다가 3년 만에 다시 악화했다.



부정정서는 나이가 많을수록, 적게 벌수록 더 높아지는 경향을 보였다.



연령별로는 60세 이상에서 4.0점으로 가장 높고, 20대(19∼29세)에서 3.6점으로 가장 낮았다.



소득수준별로는 100만원 미만 저소득층은 4.2점으로 가장 높았고, 500만원 이상 고소득층은 3.7점으로 가장 낮았다.



같은 기간 행복 정도를 보여주는 긍정정서는 0.1점 오른 6.8점을 기록했는데, 부정정서와 반대로 나이가 어리고 많이 벌수록 높은 편이었다.

◇ 고령층 상대적 빈곤율 40% 육박…대졸 취업률, 1년 만에 꺾여



1인당 실질 국민총소득은 2024년 4천381만원으로 전년보다 3.5% 늘었지만, 소득불평등 수준을 보여주는 '상대적 빈곤율'은 같은 기간 0.4%p 상승해 15.3%를 기록했다.



2023년 기준으로 OECD 37개 회원국 중 한국의 상대적 빈곤율(14.9%)은 9번째로 높은 편인데, 66세 이상 인구의 상대적 빈곤율은 39.8%로 두드러진다. 30%를 넘는 나라는 OECD 국가 중에서 우리나라를 비롯해 라트비아, 뉴질랜드 등 3개국에 불과하다.



최저주거기준 미달 가구 비율은 2024년 3.8%로, 전년 대비 0.2%p 증가했다.



2024년 대학졸업자 취업률은 69.5%로, 전년 대비 0.8%p 하락했다. 코로나19로 2020년 65.1%로 낮아졌다가 3년 연속 올라 2023년 70.3%까지 회복했는데, 다시 꺾인 것이다.

