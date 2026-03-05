가희 "애프터스쿨 당시 숙소 몰래 나가 남친 만났다 걸려"

시대를 풍미한 걸그룹 '원더걸스'와 '애프터스쿨'이 요리 예능물에서 뭉친다.

6일 오후 10시 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 원조 국민 걸그룹 요정에서 집밥 요정으로 거듭난 선예의 하루가 공개된다.

가희. KBS 2TV '신상출시 편스토랑' 캡처

선예는 원더걸스로 활동하던 시절의 추억을 함께 나눌 수 있는 걸그룹 동료들을 초대한다.

그 주인공은 원더걸스 맏언니 유빈과 애프터스쿨의 리더 가희다.

세 사람은 선예가 차린 맛있는 음식을 함께 먹으며 자연스럽게 걸그룹 시절 추억들을 풀어놓는다.

가희는 선예와 유빈에게 "너네는 뭐 하고 놀았어?"라고 물으며, 국민 걸그룹 원더걸스의 일탈에 대한 호기심을 쏟아낸다.

유빈과 선예는 "선예와 예은이 성인이 되자마자 멤버들과 다 함께 클럽에 간 적이 있다"고 고백해 눈길을 끈다.

이에 가희는 "우리는(애프터스쿨)은 휴대전화도 빼앗겼다. 하도 놀아서"라며 "(우리는) 숙소 몰래 나가서 남자친구 만났다가 걸리고, 클럽 갔다가 또 걸리고"라고 말해 웃음을 자아낸다.

