오세훈 “민중기 특검, 최악의 하명 특검… 강혜경 범죄조직 자백”

오세훈 서울시장이 ‘명태균 의혹’ 재판과 관련해 “민중기 특검은 최악의 하명 특검”이라고 강하게 비판했다.

오 시장은 5일 서울시청에서 열린 ‘서남권 대개조 2.0’ 브리핑 이후 질의응답 과정에서 전날 ‘정치브로커’ 명태균씨가 진행한 여론조사 관련 ‘여론조사비 대납’ 의혹 재판 소회를 묻자 이같이 밝혔다.

오세훈 서울시장이 5일 오전 서울시청 지하1층 서울갤러리 내친구서울 1관에서 서남권 대개조 2.0 기자설명회를 하고 있다. 뉴시스

오 시장은 “산적한 시정에 매진해도 모자랄 시간에 하루종일 법정에 앉아 있다는게 송구스럽고 참담한 심정”이라며 “제가 법정에 있었던 이유는 단 한가지, 범죄집단 사기를 간파하고 걷어찬 것을 죄로 만드는 데 성공한 최악의 정치특검, 하명특검 때문”이라고 말했다. 그러면서 “미래한국연구소는 여론조사 업체의 외피를 둘러쓴 범죄 집단”이라며 “명태균이 실소유자이고, 수익은 명태균·강혜경·김태열이 3분의 1씩 나눠 갖는다고 자백했다”고 덧붙였다.

오 시장은 또 “대한민국 수사기관은 이토록 공개 자백이 이어지는 이들은 수사도 기소도 하지 않고 있다”면서 “조작 사기 증거를 쥐고도 실제 범죄자를 그대로 두고. 사기를 걷어찬 쪽만 처벌하겠다며 가해자는 놔두고 피해자를 기소했다. 이것이 민중기 특검의 실체”라고 목소리를 높였다. 이어 “저는 지방선거 기간내내 법정을 드나들며 이같은 자백을 1열 직관하게 생겼다”며 “민중기 특검은 대한민국 헌정사에 길이 남을 최악의 특검이다. 아무리 권력으로 정의를 가리려고 해도 진실은 머지않아 명확하게 가려질 것”이라고 했다.

