“말레이·싱가포르 잡아라”… 제주도, 동남아 관광객 유치 총력

제주도가 최근 제주 방문이 늘고 있는 동남아시아 관광객 유치 확대에 팔을 걷어부쳤다.

도는 5∼8일 말레이시아 쿠알라룸푸르와 싱가포르를 방문해 현지 항공사·여행사, 한국관광공사 해외지사 등과 공동 마케팅을 논의하고 ‘2026 싱가포르 K-관광로드쇼’에 참가한다.

2025년 싱가포르 K-관광로드쇼. 제주도 제공

싱가포르와 말레이시아 입도 관광객은 최근 빠른 증가세를 보이고 있다. 2025년 싱가포르 입도객은 4만7130명(전년 대비 26.2% 증가), 말레이시아는 1만5796명(23.6% 증가)을 기록했다. 올해 1월에는 지난해 같은 기간보다 각각 77.1%, 49.1% 늘어나며 상승세가 더욱 가팔라지고 있다.

이번 방문에서는 항공 접근성 확대와 현지 네트워크 강화에 집중한다.

항공사 협력 측면에서는 말레이시아 에어아시아, 싱가포르 스쿠트항공과 각각 미팅을 갖는다. 에어아시아와는 6월 신규 취항하는 쿠알라룸푸르∼부산 노선을 활용한 ‘제주∼부산 트윈시티(Twin-City)’ 관광 홍보 방안을 제안한다.

스쿠트항공과는 자체 플랫폼을 활용한 공동 프로모션을 논의한다. 세계적 환승 허브인 창이공항의 글로벌 네트워크를 통해 말레이시아·인도네시아·호주 등 인접국 관광객을 제주 여행으로 연결하는 환승 관광 마케팅도 추진한다.

현지 네트워크 강화를 위해 한국관광공사 쿠알라룸푸르·싱가포르 지사와는 2026년 공동 사업을 발굴한다. 지난해부터 신소비시장 개척을 위해 추진해 온 교육여행단 유치를 위한 전략적 협력 방안을 논의한다. 사이클링·올레길 트레킹·미식·웰니스 등 체험형 상품 개발도 중점 추진한다.

도는 6일부터 3일간 싱가포르 ‘플라자 싱가푸라’에서 열리는 ‘2026 싱가포르 K-관광로드쇼’에서 제주의 다채로운 매력을 선보인다.

지난해 약 10만명이 방문한 이 행사에서 △인플루언서와 함께하는 제주 여행 토크쇼 △하이킹·사이클링 트레블 토크쇼 △제주 해녀 액자 만들기 △돌하르방 오르골 만들기 등 2040세대를 겨냥한 체험형 이벤트를 통해 제주의 독특한 문화를 알릴 계획이다.

김양보 제주도 관광교류국장은 “동남아시아는 제주 관광 다변화의 핵심 전략 시장”이라며 “항공 노선 확대와 제주만의 체험형 콘텐츠를 통해 잠재 관광객을 적극 유치하고 현지 유관기관과의 긴밀한 협력으로 제주의 글로벌 관광지 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.

