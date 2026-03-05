국힘 소장파 의원들, 장동혁에 ‘尹 절연’ 권했지만 입장차 좁히지 못해

당대표, 원내대표 면담 내용 밝히는 대안과미래. 연합뉴스

국민의힘 소장파 모임인 ‘대안과미래’는 앞선 4일 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 만나 윤석열 전 대통령과의 절연을 재차 권했지만 입장 차이를 좁히지 못한 것으로 전해졌다.

모임 간사인 이성권 의원 등은 이날 오전과 오후 각각 송 원내대표, 장 대표와 면담을 가졌다.

이 의원은 면담 이후 기자회견을 열고 “지도부에 윤 전 대통령과 윤어게인과의 절연을 다시 한번 더 간곡하게 요청했다”고 말했다.

이어 “지선 승리라는 목적을 두고서 상당히 동일한 문제의식을 갖고 있지만 목적을 달성하기 위한 방법과 경로에 있어서 혹은 전략과 전술에 있어서 차이가 있다는 부분을 확인할 수 있는 계기였다”고 했다.

그러면서 “그만큼의 책임을 (지도부에) 맡겨두고 가는 게 바람직할 것 같다는 말씀을 드렸고, 거기에 대해 장 대표도 권한과 책임은 본인 문제이기 때문에 지선에 대한 최종적인 정치적 책임은 본인이 질 수밖에 없다고 언급했다”고 덧붙였다.

일부 의원들은 이에 대해 불만을 표한 것으로 전해졌다.

김용태 의원은 이날 오찬 회동 전 기자들과 만나 “이번 지선에서 다수 시민들은 민주당보다 국민의힘을 심판하겠다라는 것이 정서인 것 같다”면서 “그걸 알면서도 당 지도부가 피하지 않기를 바란다”고 강조했다.

덧붙여 “윤어게인으로 지선에서 질 것이라는 건 다수 의원들이 알고 있다고 생각한다”며 “아마 지선이 끝나고 나서 개혁하면 된다고 생각을 하고 있는 것 같은데 그렇게 되면 사실상 개혁도 어렵고 당은 윤어게인으로 쪼그라들 것”이라고 했다.

