방탄소년단, 21일 광화문광장 공연 트레일러 공개

방탄소년단(BTS)이 경복궁의 낮과 밤을 담은 트레일러를 공개하며 화려한 귀환을 선언했다.

방탄소년단은 5일 오전 9시 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)의 트레일러 영상과 포스터를 게재했다. 이번 영상은 과거 콘서트장을 가득 메웠던 아미(ARMY)의 함성으로 시작되어 팬들을 향한 멤버들의 그리움과 애틋한 진심을 담아냈다.

영상 속 RM은 "팬분들한테 돌아오겠다고 약속했어요"(We promised our fans that we’d be back)라는 내레이션과 함께 등장해 시선을 모았다. 이어 낮과 밤이 교차하는 경복궁을 배경으로 선 일곱 멤버의 모습과 함께 '세계 최정상의 그룹이 돌아온다'(THE WORLD’S BIGGEST BAND IS BACK)라는 문구가 등장해 컴백 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

멤버들은 "저희 7명이 함께 이 길을 계속 걸어갈 수 있고 계속 헤엄쳐 나갈 수 있다고 생각한다"며 새로운 여정을 향한 강한 의지를 드러냈다. 함께 공개된 포스터에는 광화문 앞에 선 멤버들의 실루엣이 담겨 웅장함을 더했다.

방탄소년단은 오는 20일 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매하고, 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 컴백 라이브를 개최한다. 이번 공연은 해미시 해밀턴이 연출을 맡아 글로벌 이벤트에 걸맞은 무대를 선보일 예정이며, 넷플릭스를 통해 전 세계에 실시간 생중계된다.

신보 '아리랑'의 타이틀곡 '스윔'(SWIM)은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 나아가는 의지를 노래한 곡이다. RM이 작사 전반을 맡아 밀려오는 흐름을 자신만의 속도로 넘어가겠다는 진정성 있는 메시지를 담았다.

