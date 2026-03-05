성해은 “키 170cm에 몸무게 70kg…통통했던 시기가 있었다”

‘환승연애2’ 출신 인플루언서 성해은이 자신의 다이어트 비법을 공개했다.

지난 4일 성해은의 유튜브 채널 ‘해피해은’에는 ‘70kg에서 50kg 만들었던 성해은의 다이어트 비결!’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 성해은은 몸매 관리 방법에 대한 질문을 많이 받는다고 운을 뗐다. 그는 “그동안 특별한 다이어트 비법을 알려주기보다는 일상에서 운동하며 지내는 모습을 보여드린 것 같다”고 말했다.

그는 “대단한 방법이 있는 게 아니고 제대로 된 건지도 몰라서 사람들이 무작정 따라 할까 봐 조심스러웠다”고 이유를 밝혔다. 그는 “제가 어떻게 하는지 이유를 알려드려 보겠다”고 자신만의 체중감량 비법을 공개했다.

성해은은 “통통했던 시기가 있었다”고 모태 마름을 부인했다. 과거 승무원으로 일하던 시절“키 170cm에 몸무게가 70kg을 넘었던 적도 있었다”고 말해 놀라움을 자아냈다.

“지인들도 믿지 않았고, 여러분도 안 믿으실 것 같다”며 당시 모습이 담긴 사진을 공개했다. 촬영한 사진들은 증량된 몸에 충격을 받고 스스로 기록해 놓은 것이다.

이어 다이어트 변천사를 전했다. 성해은은 승무원 준비할 때 본격적으로 체중 감량을 시도했다고 설명했다. 모델 아르바이트를 먼저 하면서 체중 관리에 신경을 많이 썼다는 그는 “절식하고 아예 먹지 않아서 체중을 50kg까지 낮췄다”고 혹독했던 과거를 회상했다.

해당 시기에는 ‘키에서 몸무게를 뺀 수치가 120이어야 한다’는 기준에 맞춰 승무원 면접을 보러 다녔다고.

이후 승무원 1년차 쯤 체중이 급격히 늘었다고 밝혔다. 그는 “기내식이 너무 맛있어서 몇 트레이 씩 먹고, 현지식도 많이 먹고, 호텔에서도 조식 먹고, 방안에도 라면을 싸 왔다”며 살이 쪘던 이유를 밝혔다.

당시 살이 찌니까 힘이 늘어나서 웨이트 운동도 많이 했지만 살이 빠지진 않았다. 승무원 유니폼을 한치수 씩 늘리다가 늘릴 수 있는 다음 사이즈가 하나 밖에 남지 않았고 성해은은 다이어트에 경각심을 갖게 됐다.

다이어트 과정을 되짚으며 그는 “다이어트는 무조건 운동보다 식단이다”는 교훈을 깨달았다고 전했다.

