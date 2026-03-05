양상국 “허경환, 개그맨 예비 합격 때 나갔어야…‘놀뭐’ 내 자리였을 것”

개그맨 양상국이 MBC 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에 고정 출연자가 된 동료 개그맨 허경환을 질투했다.

개그맨 양상국. MBC '라디오스타' 캡처

4일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’는 ‘이 구역 파이널 보스! 가즈아~’ 특집으로 꾸며졌다. 이날 개그맨 양상국을 비롯해 야구선수 오승환을 비롯해 배우 이철민, 어반자카파 조현아가 게스트로 출연했다.

이날 양상국은 ‘개그콘서트’ 1등 공신 멤버로 소개되며, KBS 공채 개그맨 22기 동기들 중 ‘진작 제거돼야 할 사람은?’이라는 질문을 받았다.

잠시 머뭇거리다가 그는 “우리 기수가 황금 기수이다”며 “장도연, 김준현, 허경환, 박성광, 김원효 등” 이름만 대면 알만한 개그맨들이 라인업을 이뤘다.

라디오스타

양상국 말 따르면 당시 KBS 공채 개그맨 선발에는 한 기수에 약 3800명이 지원할 정도로 경쟁이 치열했다. 최종 합격자 14명 외에도 별도로 6명의 예비 합격자가 존재했다.

특히 수석 합격자인 박성광에 이어 양상국과 장도연이 정식 합격자로 선발됐고, 현재 큰 인기를 얻고 있는 허경환과 김준현은 예비 합격자였다는 사실이 공개돼 스튜디오를 놀라게 했다.

김구라는 “유행어 하면 허경환 아니냐”며 허경환의 개그 실력을 인정하자, 양상국은 “유행어가 쉽게 나오는 게 아니다. 주제를 정하고 코너를 정하는 등 순서가 있는데 허경환은 유행어 먼저 던지고 코너를 구상하더라”고 말했다.

라디오스타

그래서 “코너를 같이 짜는 사람 입장에서는 힘들었다”고 고충을 털어놔 웃음을 자아냈다. 이야기를 들은 김구라는 “상국아 네가 개그 정통이야”라며 그를 위로했다.

양상국은 “허경환이 개그맨 예비 합격 때 나갔어야 했다”, “그래야지 ‘놀면 뭐하니?’에서 고정된 허경환 자리가 내 것이었을 텐데”라며 질투했다.

