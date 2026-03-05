급등장에 코스피·코스닥 매수 사이드카 잇달아 발동

국내 증시가 전날 폭락 이후 급반등하면서 5일 코스피와 코스닥 양 시장에서 동시에 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 6분 02초께 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.

5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다.

발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 82.60포인트(10.84%) 상승한 844.00이었다.

코스피 매수 사이드카가 발동된 것은 지난달 3일 이후 한 달만이다.

아울러 같은 시각 코스닥150선물가격과 코스닥150지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점 당시 코스닥150 선물은 전일종가보다 178.40포인트(10.40%) 상승했으며 코스닥150지수는 187.18포인트(10.92%) 상승했다.

코스닥 사이드카가 발동된 것은 지난달 19일 이후 약 한 달 만이다.

전날은 코스피와 코스닥 지수가 급락하면서 양 시장 모두 매도 사이드카가 발동했었다.

코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지