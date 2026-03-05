권일용, '범죄도시4'로 천만배우 등극…마동석 결혼식서 성혼 선언문 낭독까지

프로파일러 권일용이 영화 ‘범죄도시4’ 특별 출연으로 천만 배우로 등극한 가운데, 배우 마동석과의 특별한 인연을 전했다.

지난 4일 방송된 KBS 1TV 예능 프로그램 ‘황신혜의 같이 삽시다’에는 권일용이 출연해 이야기를 나눴다.

권일용은 영화 ‘범죄도시4’에 출연하게 된 배경을 밝혔다. 그는 해당 작품에서 자문 역할을 맡아 배우 마동석과 회의를 진행하던 중 뜻밖의 제안을 받았다. 마동석이 “형님, 그냥 한번 출연하시죠”라고 권했다고.

권일용이 직업이 배우도 아니고 경험이 없어 “부끄럽다”고 출연을 거절했지만, 이후에도 마동석은 그에게 “형님 경찰 출신이니까 서울 경찰청장으로 출연하시죠”라고 제안했다. 수차례 연락과 솔깃한 제안에 권일용은 결국 출연을 결심하게 됐다. 그는 “청장 역할을 한 번쯤 해보고 싶다는 생각에 수락했다”고 솔직한 마음을 드러내 웃음을 자아냈다.

촬영 과정이 순탄하지만은 않았다고도 털어놨다. 극 중에서 경찰청장으로서 “범죄자 수가 3자릿수면 해야지”라는 대사는 잘 소화했으나, 마동석 배우를 향해 순간적으로 극 중 이름이 아닌 실제 이름을 불러 NG를 냈다고 당시를 떠올렸다.

이 인연은 영화 촬영 이후에도 이어졌다. 권일용은 “‘범죄도시4’ 개봉 다음 달에 열린 마동석 의 결혼식에서 성혼선언문을 읽었다”며 “이후에도 꾸준히 자문을 맡으며 관계를 이어가고 있다”고 덧붙였다.

이날 권일용은 “방송에 초대해 줘서 기대되고 좋았지만, 고등학교 졸업할 때 까지 여학생들 앞에서 얼굴을 못 들었다”고 수줍은 마음을 보였다. 황신혜는 “처음에는 오빠 같은 느낌이었는데, 정말 연하남 같다”고 전했다.

