"게임에 10만원 써?"…현주엽, 아들과 좀 친해지나 했더니 다시 냉랭

'아빠하고 나하고' 현주엽이 아들 준희의 생일을 맞아 소원을 들어줬지만, 여전히 좁혀지지 않는 거리감을 보여줘 안타까움을 자아냈다.

지난 4일 방송된 TV조선(TV CHOSUN) '아빠하고 나하고 시즌3'에서 현주엽은 아들 현준희의 생일을 잊어 비상사태에 처했다.

준희는 "작년에는 여러 일도 있어서 인정하는데, 올해도 잊으신 건 솔직히 좀 섭섭했다"라며 서운함을 드러냈다. 현주엽은 아내가 끓여둔 준희의 생일 미역국과 볶음밥으로 아들의 생일상을 차려줬다. 또 생일 선물로 용돈 10만 원을 쾌척하며 준희의 마음을 풀어보려 했다.

또 아직 PC방에 한 번도 가본 적 없는 아들을 위해 외출에 나섰다. 현주엽 부자는 PC방에 처음 간 티가 날 정도로 어리둥절했다. 어렵게 관문을 거친 준희는 먼저 게임을 시작하며 PC방에 온 재미를 만끽했다. 뒤따라 컴퓨터를 보던 현주엽은 레스토랑급으로 다양한 음식 메뉴에 신기해했다. 뭐라도 준희와 같이 하고 싶었던 현주엽은 '두쫀쿠'부터 피자까지 음식을 시켜 먹방을 선사하면서도, 아들을 먼저 챙겨 먹이는 모습으로 훈훈함을 자아냈다. 그러나 기대와는 다르게 게임에만 빠진 아들에 현주엽은 서운함이 몰려왔다.

집으로 돌아가는 길, 현주엽 부자 사이에 냉랭한 기운이 감돌았다. 아빠로부터 받은 생일 선물 10만 원을 준희는 게임 아이템 구매에 바로 소비했고, 현주엽은 "게임에 10만 원을 쓴다고?"라며 충격받았다. 계속된 아빠의 잔소리에 준희의 표정은 굳어졌고, 현주엽은 "이해하려고 노력해도 그건 도무지 이해되지 않는다"며 불만을 터트렸다. 이를 지켜보던 전수경은 "비싼 코트(?) 하나 샀다 생각하면 괜찮다"며 준희의 편을 들었다.

집에 도착해서도 현주엽은 "같이 시간도 보내려고 PC방도 가봤는데 혼자 놀고…게임에 10만 원은 과하지 않아?"라며 서운함을 털어놓았다. 이에 준희는 "처음 갔는데 즐길 수도 있지"라며 반박했다. 이어 준희는 "돈을 주기적으로 받으면 조금씩 모을 텐데, 돈이 어쩌다 한 번 들어오면 바로 써야겠다는 생각이 든다, 그러니까 용돈을 주면 된다"며 정기적인 용돈이 없는 상황을 지적했다. 현주엽은 준희가 원하는 음식이나 옷은 사주지만, 용돈은 게임에 쓸까 봐 주지 않고 있었다.

현주엽 부자는 용돈뿐만 아니라 휴학에서도 의견 차이를 보였다. 현주엽 부자의 대화는 그렇게 서로의 거리감만을 다시 느끼게 하며 냉랭하게 마무리됐다. '아빠하고 나하고3'는 매주 수요일 방송된다.

