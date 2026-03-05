오후부터 눈이나 비…밤부터 전국으로 확대 [오늘날씨]

목요일인 5일은 늦은 오후부터 전국 대부분 지역에서 비나 눈이 내리겠다.

4일 강원 속초시 설악산이 전날 내린 눈으로 한 폭의 수묵화 같은 설경을 뽐내고 있다. 뉴스1

늦은 오후부터 수도권과 강원 북부 내륙, 충청권, 전북에서 비 또는 눈이 내리기 시작해 밤에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다.

강원 산지와 강원 중·북부 내륙을 중심으로는 밤부터 시간당 1~3㎝(일부 산지 5㎝)의 강한 눈이 내리겠다.

6일까지 이틀간 예상 적설량은 경기북부·남동부 1~5㎝, 서울·인천·경기남서부 1㎝ 미만, 강원산지 5~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 강원중·북부내륙 3~8㎝, 강원남부내륙 1~5㎝다.

이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기·강원 내륙과 산지·대전·세종·충남·충북·광주·전남·전북·경남 남해안·서부 내륙·제주도 5~20㎜, 강원 동해안·부산·울산·경남 중·동부 내륙·대구·경북 5~10㎜, 서해5도 5㎜ 미만이다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 1.9도, 인천 2.1도, 수원 0.5도, 춘천 -1.5도, 강릉 1.4도, 청주 2.1도, 대전 0.9도, 전주 1.7도, 광주 3.7도, 제주 7.4도, 대구 1.5도, 부산 6.3도, 울산 3.4도, 창원 5.8도 등이다.

낮 최고기온은 서울 14도, 인천 10도, 수원 13도, 춘천 13도, 강릉 11도, 청주 15도, 대전 16도, 전주 16도, 광주 16도, 대구 16도, 부산 14도, 제주 15도 등으로 예상된다.

비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전에 각별히 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 수도권·충청권·전북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지