전현무 "카페 아르바이트, 외모 때문에 떨어져"

전현무가 카페 아르바이트에 지원했던 씁쓸한 기억을 떠올렸다.

지난 4일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '아빠하고 나하고'에서는 방송인 전현무를 비롯한 출연진이 인생 첫 아르바이트(알바)에 관한 대화를 나눴다.

전현무는 대학 시절을 회상했다. "학교 근처에 닭갈빗집이 진짜 많았다. 가게에 철판 긁어서 청소하는 담당이었다"라며 "(너무 힘들어서) 진짜 한쪽 팔이 이만해졌어~"라고 밝혔다. 이어 "더럽게 먹고 가는 사람이 너무 많아서 난 그 후로 누룽지까지 깨끗하게 다 긁어 먹어"라고 덧붙였다.

특히 전현무가 카페 아르바이트생으로 지원했다고 해 이목이 쏠렸다. 그가 "닭갈빗집 일이 너무 힘들어서 신촌에서 좀 덜 힘들어 보이는 걸 찾은 거야. 한 카페에 종업원 구인 공고가 붙은 것"이라고 전했다.

그러면서 "친구들이랑 다 같이 지원했는데, 나만 떨어진 거야. 거기 채용 조건에 '용모 단정'이 있었어. 다른 애들은 다 잘생겼어. 다섯 명이 갔는데, 나만 떨어진 거야"라며 억울해해 폭소를 자아냈다. 이를 들은 배우 한혜진이 "다시 닭갈빗집으로 가야겠네~"라고 해 웃음을 더했다.

