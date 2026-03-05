고령 어르신 병원 동행…용인시, 정식 사업 전환

용인특례시가 지난해 시범사업으로 출범한 ‘고령 어르신 병원 동행 서비스’를 올해부터 정식사업으로 전환한다.

4일 용인시에 따르면 이 사업은 홀로 병원을 방문하기 어려운 70세 이상 노인을 위해 마련됐다. 전문 매니저가 병원까지 동행해 접수와 수납, 처방전 수령 등의 과정을 돕는다.

용인시청

시는 전국 처음으로 국토교통부 실증특례 승인을 받은 전용 차량 플랫폼을 활용한다.

대상은 시에 거주하는 70세 이상 노인이다. 소득 수준과 관계없이 누구나 신청할 수 있다. 시는 이용자의 경제적 부담을 덜기 위해 동행 매니저 인건비를 보조금으로 지원한다. 이용 노인들은 2시간 기준 차량 실비인 2만원만 부담하면 된다.

사전예약제로 운영되는 서비스는 전용 콜센터에서 예약이 가능하다. 누리집을 통한 예약 신청은 이달 9일 시작된다.

앞서 용인시는 지난해 이 서비스를 처음 도입해 시범 운영했다.

최근 만족도 조사에선 이용자 중 99%가 만족한다고 답변했다. 이어 복지서비스의 가치를 인정받아 ‘용인시 적극행정 우수사례’에 선정됐다.

