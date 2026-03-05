'전쟁통' 이란 탈출한 전 축구 국가대표 이기제 "한국에 무사 도착"

전쟁통인 이란 프로축구 리그에서 뛰던 전 축구 국가대표 수비수 이기제(34)가 무사히 귀국했다.

이기제는 4일 오후 10시께 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 인천국제공항 입국장 사진을 올리며 "한국에 무사히 잘 도착했습니다. 걱정해 주신 분들께 감사드립니다"라고 적었다.

축구 국가대표 출신으로 K리그2 수원 삼성에서 뛰던 이기제는 2025시즌을 마치고 이란 페르시안 걸프 프로리그 소속 메스 라프산잔에 입단했다.

이기제는 첫 경기부터 5경기 연속 풀타임을 뛰며 팀의 주축 측면 수비수로 자리 잡았다.

하지만 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 정세가 급변하면서 안전 문제가 우려됐다.

결국 이기제는 테헤란의 주이란 대한민국대사관으로 대피한 뒤 한국 복귀를 추진했다.

외교부에 따르면 2일 이기제, 이란 여자배구 대표팀 이도희 감독 등 이란 체류 한국인 24명이 주이란한국대사관이 빌린 버스 2대에 나눠 타고 테헤란에서 투르크메니스탄으로 무사히 이동했다.

이후 이들은 안전한 경로를 통해 한국으로 돌아왔다.

